Putin habló por teléfono con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y volvió a pedir un alto el fuego

El presidente Rusia intervino para que cesara el conflicto en Oriente Medio.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su par iraní, Masoud Pezeshkian, para abordar la guerra en Medio Oriente, según informó el Kremlin.
Durante la llamada, el mandatario ruso reiteró su pedido de un alto el fuego inmediato y de retomar una “resolución política y diplomática” del conflicto. Por su parte, Pezeshkian agradeció la solidaridad de Rusia y brindó detalles sobre la situación militar en curso.
El contacto se produce en medio de versiones de que Moscú estaría proporcionando información de inteligencia a Irán para atacar objetivos estadounidenses en la región.
Rusia es un aliado cercano de Teherán, aunque analistas señalan que el Kremlin evita involucrarse directamente mientras continúa su guerra contra Ucrania.