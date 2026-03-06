Conmoción: un conductor perdió el control del auto, volcó y murió una niña de 8 años

El vehículo, en el que viajaban cuatro personas, perdió el control y terminó con las ruedas hacia arriba. El conductor sufrió politraumatismos y la Justicia investiga las causas del siniestro.

Hoy 18:54

Un trágico accidente automovilístico ocurrió sobre Ruta 143, en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. En el hecho, que involucró a un Citroën Xantia gris que quedó completamente destruido tras perder el dominio y volcar, murió una niña de 8 años.

La colisión se produjo en una jornada de clima nublado, sobre una calzada asfaltada en mal estado y con demarcación vial amarilla, según indicaron fuentes oficiales. Fue en el tramo correspondiente a avenida Hipólito Irigoyen al 9600 y movilizó a personal de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur este viernes, cerca de las 13.10.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba de oeste a este cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor identificado como G.G.R.A., de 31 años, perdió el control y terminó volcando sobre el costado sur de la ruta.

El automóvil quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, lo que generó la intervención inmediata del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal se presentó en el lugar para asistir a los ocupantes.

El Citroën Xantia transportaba, además del conductor, a tres acompañantes. Entre ellos, A.B.F., y dos menores: G.S., la niña de 8 años que murió en el lugar, y M.I.A., otra menor de 4 años, sobre quien no se especificó el estado de salud.

El conductor fue diagnosticado con politraumatismos y trasladado al nosocomio local, donde se le practicó extracción de sangre para la realización del dosaje alcohólico. No se han difundido resultados de este procedimiento.

El informe oficial resalta que el vehículo sufrió destrucción total y que la investigación permanece abierta para determinar las causas exactas del siniestro.

La Subjefatura de Policía Vial Zona Sur tomó intervención en la causa, registrada como “homicidio culposo”. En el lugar estuvo presente personal del SEC, que arribó para brindar asistencia a los involucrados y coordinar el traslado de los heridos.