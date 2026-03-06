Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa virtual: “Me creí todo”

El actor, instalado en Mar del Plata con una obra de teatro, recibió un llamado telefónico de un supuesto policía diciendo que su hija estaba presa y necesitaba pagar la fianza.

Hoy 19:22

El actor Gerardo Romano atravesó horas de extrema angustia en Mar del Plata, donde protagoniza la obra El Secreto, tras ser víctima de un sofisticado intento de estafa virtual que por poco lo llevó a suspender una función. Romano, reconocido por su papel de Sergio Antín en El Marginal y por su trayectoria en cine y teatro, relató que el engaño comenzó con un llamado telefónico en el que un desconocido le aseguró que su hija Rita, de 21 años y residente en Uruguay, estaba detenida en una comisaría de Montevideo.

La historia fue convincente desde el primer momento, y Romano se sintió atrapado por la verosimilitud del relato: “Estoy impresionado porque soy un profesional de la actuación, de hacerte creer el personaje, y estuve más de 25 minutos hablando con un supuesto policía. Lo hizo perfecto”, contó Romano al medio 0223. El falso oficial le informó que su hija había sido asaltada y golpeada, y que estaba detenida porque en el hecho había ocurrido un homicidio: “Alguien le había pegado un tiro a uno de los delincuentes y estaba muerto”, recordó el actor, quien relacionó la escena con situaciones similares que interpretó en la ficción: “En El Marginal hay una escena exactamente así”.

En ese contexto de desesperación, los estafadores comenzaron el pedido de dinero. Le exigieron 55 mil dólares de fianza para que su hija, por ser extranjera, no quedara presa durante 40 días mientras se realizaban las pericias. La presión psicológica aumentó cuando un segundo interlocutor, haciéndose pasar por Rita, habló con Romano entre lágrimas y con voz entrecortada. “Viene mi supuesta hija al teléfono y hablaba entrecortada. Yo le preguntaba para que me contara qué había pasado, pero ella lloraba. Estoy realmente sorprendido porque me creí todo”, reconoció.

Ante el temor de que la situación fuera real, Romano contactó a la madre de su hija, la bailarina Romina Krasinskiy, y le comunicó que debía suspender la función para viajar urgente a Montevideo. Incluso la puso en contacto con un abogado penalista y con el banco para reunir el dinero solicitado. “Estuve a punto de dejar todo porque es un hijo, un ángel al que le pasa una cosa así. Estaba presa, imputada y golpeada y yo inoperante en Mar del Plata. Y en la mitad del duelo, te enterás de que era todo mentira”, reflexionó el actor sobre la angustia que vivió.

Afortunadamente, la pesadilla duró poco. La madre logró comunicarse con Rita, quien le confirmó que estaba en la playa con una amiga y que se encontraba bien, completamente ajena al drama que se vivía en Argentina. “Pasé de tener una hija presa en Uruguay, que había sido cagada a trompadas, a enterarme que era todo mentira”, relató Romano, visiblemente aliviado. “Estoy muy feliz y es una sensación difícil de explicar porque en realidad nunca hubo peligro, pero el miedo fue real”, sostuvo.

Tras el alivio, Romano pudo retomar la función y cerrar la temporada en Mar del Plata, aunque la experiencia lo dejó impactado y con una reflexión sobre la vulnerabilidad ante este tipo de engaños. “Me resulta increíble cómo estuve hablando más de 20 minutos y me la hizo creer”, concluyó. El caso de Romano no solo expone la sofisticación de las estafas virtuales, sino también el impacto emocional que pueden generar en víctimas desprevenidas, incluso en quienes, como él, están acostumbrados a lidiar con la ficción y el engaño desde la actuación.

El episodio dejó a Gerardo Romano con una mezcla de alivio, incredulidad y reflexión sobre la vulnerabilidad ante las estafas virtuales, incluso para quienes están acostumbrados a interpretar el engaño en la ficción. Con la certeza de que el peligro nunca fue real, pero la angustia sí, el actor retomó su actividad en el teatro y transformó el susto en un aprendizaje difícil de olvidar.



