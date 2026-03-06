Omar Pérez contó cómo atravesó el infarto y expresó su sueño de dirigir a Güemes

El ex jugador santiagueño habló de la dramática situación que le tocó vivir y no se olvidó de su “Gaucho” querido.

Hoy 19:43

El ex futbolista santiagueño Omar Pérez, recordado por su paso por Boca y por su histórica etapa en Independiente Santa Fe, contó por primera vez cómo fue el infarto de miocardio que sufrió el pasado 5 de febrero de 2026. A menos de un mes del episodio, el exmediocampista de 44 años habló en una extensa entrevista con diario Olé y relató el dramático momento que vivió y cómo logró salir adelante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el mano a mano, el exjugador se mostró emocionado en varios pasajes del relato, especialmente al referirse a su familia y a sus hijos. “Pensé en muchas cosas… En mi familia y mis hijos por sobre todo. Entendí que la vida se te pasa en un segundo”, confesó el santiagueño al recordar los minutos que pasó en la camilla antes de ser intervenido.

El momento en que comenzaron los síntomas

Según contó Pérez todo comenzó mientras esperaba el debut de su hijo Franco en la Reserva de Boca.

“Ese día fui al gimnasio por la mañana y, como terminé temprano, me metí al sauna para hacer tiempo antes del partido de mi hijo. Ahí sentí algo que nunca me había pasado: un dolor fuerte en el pecho”, recordó.

En un primer momento avisó al cuidador del lugar, quien intentó contactar a un médico. Sin embargo, ante la demora decidió actuar por su cuenta.

“Me dijeron que el doctor podía tardar 30 o 40 minutos en llegar y pensé: no, me voy directamente a la clínica por si es algo grave. Esa fue una muy buena decisión”, explicó.

Una vez en el centro médico, le realizaron un electrocardiograma y, mientras esperaba los resultados, incluso intentó seguir el partido de su hijo desde la camilla.

“Estaba mirando los primeros minutos del partido, pero cuando me llevaron al quirófano ya no pude ver nada. Lo primero que pregunté cuando salí fue cómo había salido Franco y si había jugado”, contó.

El diagnóstico y el tratamiento

El exmediocampista explicó que los médicos detectaron una arteria tapada por colesterol, algo que le resultó sorprendente teniendo en cuenta que siempre mantuvo una vida ligada al deporte.

“Fue un susto grande. Encontrarme con una arteria tapada, habiendo hecho deporte toda mi vida, me llamó mucho la atención. Por suerte el cuerpo me avisó a tiempo”, señaló.

El tratamiento consistió en la colocación de un stent, y hoy el exjugador aseguró que su corazón se encuentra en perfecto estado.

“El accionar de los médicos ayudó mucho a que hoy el corazón esté 100% sano. Eso es lo importante”, afirmó.

Un error que pudo haber sido clave

Durante la charla con Olé, Pérez reconoció que un año antes ya había tenido una advertencia médica relacionada con el colesterol, pero no siguió el tratamiento indicado.

“Hace un tiempo sentí una palpitación cerca del corazón y me hice estudios. El doctor me dijo que estaba todo bien, pero me recetó pastillas para el colesterol. Las compré… y las guardé en el cajón. No las tomé. Ese fue mi gran error”, admitió.

El apoyo de la gente y su vida en Colombia

Tras el episodio de salud, el santiagueño recibió miles de mensajes de apoyo desde distintos lugares del mundo. Su paso por Boca, su idolatría en Colombia y su historia en el fútbol generaron una enorme repercusión.

“Me escribió muchísima gente: amigos de Argentina, hinchas de River del barrio, colombianos de Millonarios… Fue un cariño muy sano”, relató.

Pérez se convirtió en un ídolo en Colombia por su etapa en Independiente Santa Fe, donde fue capitán del equipo que conquistó la Copa Sudamericana y acumuló nueve títulos.

Sus proyectos y el sueño de dirigir a Güemes

Actualmente, el exvolante vive en Colombia, donde lleva adelante una parrilla y una academia de fútbol que continúa creciendo. Además, ya se formó como entrenador y espera tener una oportunidad para dirigir.

“Mi idea siempre fue tener un espacio donde se juegue al fútbol y también se disfrute un buen asado. Es una forma de seguir vinculado a mi pasión”, explicó.

A futuro, Pérez tiene dos sueños muy claros vinculados a los clubes que marcaron su vida.

“Si tengo que elegir, primero Güemes y después Boca. Ojalá algún día se dé la posibilidad”, aseguró.

El deseo de volver más seguido a Santiago

Después del susto que vivió, el santiagueño también reflexionó sobre las cosas que quiere cambiar en su vida.

“En los últimos años no pude disfrutar de muchas cosas. Me gustaría volver más seguido a Santiago del Estero, estar con mis amigos y mi familia, y compartir más tiempo con mis hijos”, concluyó.