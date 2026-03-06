Murió Robert, uno de los perros clonados del presidente Javier Milei

El animal falleció menos de 48 horas después de haber sido sometido a una cirugía por un tumor. Según el mandatario, tenía un papel central en su contención emocional.

Hoy 19:40

Robert, uno de los perros clonados del presidente Javier Milei, murió en las últimas horas tras haber atravesado una intervención quirúrgica por un tumor en una clínica veterinaria de San Isidro.

De acuerdo con lo informado por la revista Noticias, el animal logró superar la operación, pero falleció durante el período de recuperación, antes de que se cumplieran 48 horas de la intervención.

Robert integraba el grupo de perros que conviven con el jefe de Estado en la Quinta de Olivos y que fueron clonados a partir de Conan, la mascota original del mandatario. En diversas entrevistas, Milei había señalado que ese animal ocupaba un lugar particular dentro de sus mascotas.

Según había explicado el propio Presidente, Robert cumplía un rol especial: "ver sus fallas, contenerlo emocionalmente y pelear contra la oscuridad", una descripción con la que se refería al vínculo personal que mantiene con sus perros.

El nombre del animal era un homenaje al economista estadounidense Robert Lucas, una figura influyente en el pensamiento económico liberal. Además, estaba próximo a cumplir ocho años, edad que suele considerarse como el promedio estimado de vida para perros clonados.

La relación de Milei con sus mascotas es conocida desde antes de su ingreso a la política. El mandatario adoptó a Conan en 2004 y mantuvo con él un fuerte vínculo. Tras la muerte del animal en 2017, decidió iniciar un proceso de clonación en Estados Unidos, del que surgieron varios perros genéticamente idénticos.

Ese procedimiento, según trascendió en libros y entrevistas, habría tenido un costo cercano a los 50.000 dólares y permitió que varios clones fueran trasladados a la Argentina, donde actualmente viven en la residencia presidencial.

En los últimos meses también se conoció que el Presidente decidió avanzar con una nueva clonación, de la cual nació otro perro llamado Junior.

En el entorno del mandatario reconocieron que la muerte de Robert provocó un fuerte impacto emocional en el jefe de Estado.