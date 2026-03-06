Ingresar
Grave accidente en la Ruta 34: volcó un camión cisterna y el chofer resultó herido

El hecho ocurrió este viernes a la altura de la localidad de Lugones.

Un camión cisterna que transportaba combustible volcó este viernes alrededor de las 13:40 en el kilómetro 617 de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Lugones, departamento Avellaneda. El conductor sufrió lesiones leves y fue trasladado al centro de salud para su atención.

De acuerdo con el informe policial de la Subcomisaría Comunitaria de Lugones, el vehículo involucrado es un camión marca Volvo FH, modelo 2009, de color blanco, perteneciente a la empresa Saipina. Era conducido por Ronald Gustavo Bejerano, de 35 años, de nacionalidad boliviana y con domicilio en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Según manifestó el propio conductor a los efectivos policiales, el siniestro ocurrió mientras circulaba en sentido sur–norte cuando, aparentemente por problemas mecánicos, se activó el sistema ABS del vehículo. Esto habría provocado el bloqueo de una de las ruedas, generando pérdida de tracción y de control del camión, que terminó derrapando y volcando sobre la banquina.

Tras el aviso telefónico, personal policial se trasladó al lugar y constató el accidente. Posteriormente arribó una comisión de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, y efectivos de Seguridad Vial para colaborar con las tareas en la zona.

Asimismo, una ambulancia de la localidad de Lugones trasladó al conductor para su evaluación médica. Fue asistido por personal de salud y se determinó que presentaba únicamente excoriaciones leves.

El vuelco provocó daños materiales tanto en la cabina del camión como en la cisterna que transportaba el combustible. En el lugar también trabajaron efectivos de Fernández.

