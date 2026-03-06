Dolor de cabeza para Costas: un referente del plantel de Racing entró en conflicto con la dirigencia

El jugador, fundamental para el esquema del entrenador, no está conforme y exige una mejora salarial.

Hoy 20:10

La contundente victoria de Racing por 3-0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante le permitió acomodarse en el Torneo Apertura tras un inicio complicado con tres derrotas consecutivas. Sin embargo, pese al buen resultado en la cancha, el clima en La Academia se tensó en las últimas horas por un conflicto entre el capitán Santiago Sosa y la dirigencia por un reclamo salarial.

El mediocampista central y líbero llegó al club de Avellaneda a comienzos de 2024 a préstamo desde Atlanta United. Tras destacarse rápidamente, la dirigencia decidió ejecutar la opción de compra y acordó un nuevo contrato hasta 2028, con una mejora en sus ingresos.

Sin embargo, durante 2025 el futbolista ganó mayor peso dentro del plantel. Tras la salida del arquero Gabriel Arias, Sosa pasó a ser uno de los capitanes del equipo y considera que su nuevo rol debería reflejarse en una actualización contractual.

El reclamo de Sosa y la postura de la dirigencia

El reclamo fue presentado por su representante Hernán Berman, quien mantuvo contactos con la dirigencia encabezada por el presidente Diego Milito.

Desde el entorno del jugador esperaban una respuesta favorable a la renegociación del contrato, pero la negativa inicial del club generó malestar y abrió un foco de conflicto que ahora buscan resolver en las próximas semanas para evitar que la situación escale dentro del plantel.

Otro frente abierto: la situación de Martirena

El conflicto con Sosa no es el único tema que preocupa en Racing. En paralelo, la dirigencia analiza una posible sanción para el lateral uruguayo Gastón Martirena.

El defensor no formó parte de la lista de concentrados para el partido ante Atlético Tucumán, situación que inicialmente fue atribuida a “problemas personales”. Sin embargo, con el correr de las horas trascendió que el jugador no quiso viajar luego de que el club rechazara una propuesta de Grêmio.

El equipo brasileño pretendía quedarse con el futbolista a préstamo, sin cargo ni opción de compra, una oferta que fue descartada por La Academia, lo que habría provocado el malestar del jugador.

Mientras tanto, Racing intenta mantener la calma en medio de las tensiones internas, justo en un momento en el que el equipo parece recuperar terreno en el campeonato tras su importante triunfo en Tucumán.