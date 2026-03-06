Video: turistas hallaron en una playa de México al enigmático “pez del fin del mundo”

El inesperado encuentro con un gigantesco pez de aguas profundas sorprendió a visitantes en la costa de Cabo San Lucas y reavivó una antigua creencia que lo vincula con catástrofes naturales. Las imágenes volvieron a circular con fuerza en redes sociales.

Hoy 20:28

Un inusual hallazgo llamó la atención de turistas en una playa de Cabo San Lucas, donde dos visitantes estadounidenses se toparon con enormes ejemplares de Pez remo, una especie marina extremadamente rara que puede alcanzar longitudes cercanas a los nueve metros.

El episodio ocurrió en febrero de 2026 y fue difundido por el medio británico Daily Mail. Según el reporte, las hermanas Monica y Katie Pittenger caminaban por la orilla cuando detectaron algo brillante en el agua. Al acercarse descubrieron que se trataba de dos gigantescos peces plateados, parcialmente varados en la costa.

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la playa, ya que el pez remo rara vez se deja ver cerca de la superficie. Su presencia en zonas costeras es poco frecuente y, cuando ocurre, suele despertar gran curiosidad.

Un gigante de las profundidades

El pez remo, también conocido como oarfish, vive habitualmente en aguas muy profundas del océano, a más de 900 metros bajo la superficie. Ese ambiente forma parte de la llamada “zona crepuscular” del mar, una franja poco explorada donde habitan especies que casi nunca son observadas por los seres humanos.

Debido a su hábitat, los registros de este animal en la superficie suelen convertirse rápidamente en noticia o viralizarse en internet.

El origen de su inquietante apodo

En la cultura japonesa, este pez es conocido como “Ryugu no tsukai”, una expresión que puede traducirse como “mensajero del palacio del dios del mar”. De acuerdo con una antigua creencia popular, su aparición cerca de la superficie podría anticipar terremotos o tsunamis.

La teoría ganó notoriedad después del devastador Terremoto y tsunami de Japón de 2011. En los meses previos a ese fenómeno —que dejó cerca de 20.000 víctimas— se registró la aparición de varios peces remo en distintas zonas costeras del país.

Con el paso del tiempo, también se reportaron episodios similares antes de algunos movimientos sísmicos en regiones como Filipinas, India, Tasmania y California, lo que alimentó el misterio alrededor de esta especie.

Las imágenes del pez volvieron a viralizarse en los últimos días en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video del extraño animal y debatieron sobre el mito que lo rodea.