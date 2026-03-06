La ESPEA N.º 1 “Nicolás Segundo Gennero” abre las inscripciones para el Profesorado de Teatro

La propuesta académica apunta a formar docentes y artistas escénicos con herramientas pedagógicas y expresivas para el desarrollo cultural y educativo.

Hoy 20:50

Desde la institución informaron que la carrera ofrece una formación integral que abarca áreas como interpretación, dramaturgia, expresión corporal, entrenamiento vocal y técnicas pedagógicas. El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar tanto habilidades creativas como capacidades didácticas para desempeñarse en el ámbito educativo o en proyectos teatrales y culturales.

Autoridades de la escuela destacaron que el teatro constituye una herramienta clave para estimular la creatividad, la sensibilidad artística, el pensamiento crítico y el trabajo colectivo, valores que consideran fundamentales en la formación de futuros docentes y creadores escénicos.

En ese sentido, invitaron a jóvenes y adultos interesados en la actuación, la dirección teatral o la enseñanza del arte a sumarse a la propuesta educativa.

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción online disponible en la difusión institucional o escanear el código QR de la convocatoria. También pueden solicitar más información comunicándose al número 385 585-0060.

De esta manera, la ESPEA N.º 1 reafirma su compromiso con la formación artística y con la promoción del teatro como un espacio de expresión, aprendizaje y construcción cultural.