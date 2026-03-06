Ingresar
El Centro de Jubilados Jorge Newbery celebrará el Día de la Mujer con una fiesta especial

El encuentro será este sábado desde las 22, con entrada libre y modalidad “a la canasta”. Habrá cantina, sorteos y una noche de celebración y camaradería para homenajear a las mujeres de la comunidad.

Hoy 20:59

El Centro de Jubilados y Pensionados “Jorge Newbery” organizará este sábado una celebración especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con una propuesta pensada para compartir una noche de alegría, amistad y encuentro.

La actividad se realizará el sábado 8 desde las 22 horas en la sede de la institución, ubicada en Alfonso Quinzio 990, en el barrio Jorge Newbery.

Según informaron desde la organización, el evento tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará bajo la modalidad “a la canasta”, por lo que los asistentes podrán llevar algo para compartir. Además, habrá cantina con venta de bebidas y sorteos de premios durante la noche.

Desde el centro de jubilados invitaron especialmente a la comunidad a participar de la propuesta y sumarse a una celebración que busca homenajear a las mujeres en un clima de compañerismo y diversión.

La consigna de la noche será celebrar “con alegría y amistad”, en un encuentro pensado para disfrutar y compartir entre vecinos.

