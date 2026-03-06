El intendente Rosales fortalece el diálogo con comunidades rurales en San Pedro

El intendente de Villa Atamisqui se reunió en San Pedro con el comisionado de Punta Pozo y pobladores de Caloj y Hornillos para dialogar sobre caminos rurales, educación, salud y el acompañamiento a pequeños productores.

Hoy 21:07

El intendente de la Municipalidad de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales, junto al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Daniel Herrero, participaron de un encuentro con fuerte impronta territorial en la localidad de San Pedro, donde se reunieron con el comisionado municipal de Punta Pozo, Humberto Gómez, y vecinos de las comunidades de Caloj y Hornillos.

Durante la reunión se abordaron temas centrales para el desarrollo de la zona, entre ellos el mantenimiento de los caminos rurales, la situación de la educación y la salud, y la importancia de continuar acompañando y fortaleciendo el trabajo de los pequeños productores, un sector clave para la economía y la vida de las comunidades.

En este marco, Rosales remarcó la importancia de mantener un diálogo directo con los vecinos y trabajar de manera articulada con las autoridades locales, fortaleciendo una gestión cercana al territorio y comprometida con las necesidades reales de cada comunidad.

El encuentro permitió generar un espacio de escucha e intercambio con los pobladores, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas que promuevan desarrollo, oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias del interior del departamento Atamisqui.