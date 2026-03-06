El municipio de Monte Quemado entregó una vivienda social a una vecina que había perdido su casa tras un accidente vial

La beneficiaria es Zulema Esther Rojas, del barrio Centro Norte. La vivienda fue construida a través de un programa provincial con articulación entre el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social.

El intendente Felipe Cisneros, junto al subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Jorge Fernández, encabezó la entrega de una vivienda social a Zulema Esther Rojas, vecina del barrio Centro Norte, quien meses atrás había perdido su hogar luego de que un accidente vial provocara el derrumbe de su vivienda.

Durante el acto de entrega, el jefe comunal recordó la difícil situación que atravesó la vecina y destacó la decisión del municipio de intervenir para brindarle una respuesta concreta.

“Cuando conocimos la historia de Doña Zulema y vimos que había quedado sin su casa después de ese accidente, tomamos el compromiso de ayudarla. Hoy estamos cumpliendo con la palabra y entregándole su nueva vivienda”, expresó el intendente.

En ese marco, Cisneros también subrayó el rol del Estado en situaciones de vulnerabilidad y la importancia de dar respuestas rápidas a los vecinos.

“Para nosotros gobernar también significa estar presentes en los momentos difíciles y dar respuestas concretas a nuestros vecinos”, agregó.

La vivienda fue construida a través de un programa provincial, mediante la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que desde el municipio destacaron y agradecieron el acompañamiento del Gobierno de la Provincia en este tipo de políticas públicas que buscan brindar soluciones habitacionales a familias que atraviesan situaciones complejas.

Con esta acción, la comuna reafirmó su compromiso de acompañar a quienes más lo necesitan y de continuar impulsando políticas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.