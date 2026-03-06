Villa Atamisqui recupera su Registro Civil: una decisión política que marca un antes y un después para la comunidad

La ciudad de Villa Atamisqui volverá a contar próximamente con una oficina del Registro Civil, un servicio esencial que durante largo tiempo no estuvo disponible y que obligaba a los vecinos a trasladarse a otras localidades para realizar trámites fundamentales.

El anuncio fue realizado por el intendente Ing. Víctor Rosales, quien destacó que la medida representa un paso importante para acercar servicios del Estado a la comunidad. “Este logro responde a una clara decisión política de fortalecer los servicios del Estado en la ciudad, acercando derechos y facilitando la vida cotidiana de los atamisqueños”, expresó.

Para concretar la reapertura, el municipio realizó una inversión destinada a equipar la oficina con la tecnología necesaria para su funcionamiento. Entre los elementos incorporados se destaca un sistema G.E.D.O. (Generador Electrónico de Documentos Oficiales), que permitirá labrar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial, además de la actualización de los equipos que operan la máquina de emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

Asimismo, se instaló conectividad mediante Wifi Starlink, una tecnología que garantizará el funcionamiento del sistema digital requerido por el Registro Civil.

Finalmente, Rosales remarcó que esta iniciativa forma parte de una política de gestión orientada a mejorar los servicios públicos y dar respuestas concretas a los vecinos. “Este logro forma parte de una forma de gestión que prioriza la cercanía con la gente y la respuesta a las necesidades reales de los vecinos, consolidando un Estado municipal presente que gestiona, invierte y trabaja para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de Villa Atamisqui”, concluyó.