El Comité de Emergencia mantiene su trabajo de atención por las consecuencias de las lluvias

Brindaron asistencia en distintos sectores de la Capital.

Hoy 22:36

El Comité de Emergencia de la Capital continuó con su trabajo, despejando calles y veredas por las caídas de árboles y retirando residuos de los desagües, bocas de tormenta y de alcantarilla en diferentes sectores de la ciudad, en un operativo articulado entre las áreas operativas de la Municipalidad.

Al respecto, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, señaló que “a pesar de la abundante caída de agua registrada en estos días, que superó los 190 mm en menos de 36 horas, la situación se mantiene estable gracias a la rápida intervención del municipio”.

“Hemos intensificado las tareas de desobstrucción en todos los desagües a cielo abierto, que en su totalidad superan los 56 km de extensión. Cuando se arrojan residuos en su interior, se ralentiza el escurrimiento hasta en un 50 %, ocasionando anegamientos en algunas arterias”, explicó.

El funcionario puso como ejemplo el caso de la extracción de un casquete de heladera de la esquina de Suárez y avenida del Trabajo, y el retiro grandes cantidades de residuos domiciliarios en el colector pluvial del barrio La Católica.

Además recordó que la ciudad se caracteriza en líneas generales por la poca pendiente y si, como en el caso del centro que los desagües están entubados, se encuentran con bolsas de plásticos y otros elementos se hace más lento el escurrimiento cuando ocurren lluvias abundantes en poco tiempo.

En este sentido, el titular de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, resaltó la importancia “de la colaboración de los vecinos con la higiene urbana, ya que cualquier elemento que desechen en la vía pública puede desembocar en los desagües y generar complicaciones”.

Asimismo, sostuvo que se afectó al personal de los centros operativos para atender las consecuencias de las intensas lluvias.