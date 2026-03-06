Un joven santiagueño fue invitado a la Cumbre ChangeNOW en París para debatir sobre acción climática

Ezequiel Cisterna, integrante del C40 Youth Hub, representará a la juventud argentina en uno de los encuentros internacionales más importantes sobre soluciones ambientales y sostenibilidad.

Hoy 22:38

El joven santiagueño Ezequiel Cisterna fue nominado para participar de la Cumbre ChangeNOW, uno de los eventos internacionales más relevantes dedicados a la búsqueda de soluciones frente a la crisis climática. El encuentro se realizará en París, Francia, del 30 de marzo al 1 de abril de 2026.

La invitación fue formalizada por Earl Burgos, gerente de Campañas y Participación Juvenil de C40 Cities, quien comunicó la nominación a través de una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez. En ella se destacó que Cisterna asistirá al evento como representante del Centro Juvenil C40 (C40 Youth Hub) y de la juventud argentina.

ChangeNOW

La Cumbre ChangeNOW es considerada el evento anual más grande del mundo dedicado a presentar soluciones concretas y escalables para la transición ambiental y social, reuniendo a líderes globales, organizaciones, científicos, inversores y representantes de gobiernos que trabajan en iniciativas vinculadas al cambio climático.

En este marco, la participación del joven santiagueño permitirá generar vínculos y sinergias con referentes internacionales del sector climático, con el objetivo de impulsar proyectos y estrategias que puedan beneficiar a las ciudades argentinas, especialmente a Santiago del Estero, en materia de desarrollo sostenible.

El C40 Youth Hub, del que Cisterna forma parte, es un espacio que reúne a jóvenes líderes climáticos de entre 15 y 29 años de todo el mundo, quienes se destacan por su trabajo en incidencia política, participación social y promoción de políticas ambientales en sus comunidades. A través de esta red global, los jóvenes colaboran con alcaldes y responsables de la toma de decisiones para impulsar iniciativas que ayuden a enfrentar la crisis climática.

Por su parte, la organización C40 Cities es una red internacional de ciudades fundada en 2005 que actualmente reúne a 97 ciudades de todo el mundo, representando a más de 920 millones de personas y cerca del 23% de la economía global, con el objetivo de acelerar la acción climática en los centros urbanos.

Al referirse a esta oportunidad, Ezequiel Cisterna destacó la importancia de poder representar a la provincia y al país en un escenario internacional.

“Participar de la ChangeNOW Summit en París representa para mí mucho más que asistir a un evento internacional; es una enorme responsabilidad y una oportunidad para que la voz de Santiago del Estero y de Argentina esté presente en uno de los espacios globales más importantes donde se discuten soluciones frente a la crisis climática”, expresó.

Asimismo, señaló que el encuentro permitirá tender puentes con líderes, organizaciones e inversores comprometidos con el desarrollo de ciudades más sostenibles, lo que podría abrir nuevas oportunidades para impulsar iniciativas ambientales en el país.

“También será una oportunidad para visibilizar los avances que venimos llevando adelante en Santiago del Estero en materia de desarrollo, planificación y cuidado del ambiente, y compartir las experiencias, desafíos y potencialidades que existen en Argentina para construir ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes”, concluyó.