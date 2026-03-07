Quimsa cerró la fase regular con una derrota y espera rival en playoffs

Las chicas de la Fusión cayeron en casa ante Chañares por 71-65.

Quimsa finalizó su participación en la fase regular de la Liga Femenina de Básquet con una caída por 71-65 frente a Chañares de James Craik, líder invicto del torneo.

Con este resultado, Las Fusionadas concluyeron la etapa inicial con un registro de ocho triunfos y ocho derrotas, y ahora aguardan conocer a su rival en los playoffs.

Un arranque parejo

El equipo dirigido por Germán Brao comenzó mejor el encuentro y tomó la iniciativa con una dupla ofensiva muy efectiva conformada por Rojas y Leguizamón. Sin embargo, la visita respondió con Galíndez y Lucero, en un primer cuarto muy equilibrado.

Finalmente, las santiagueñas lograron quedarse con el parcial inicial por 22-19, impulsadas por el aporte de Lorena Campos, una de las figuras de la noche.

Chañares reaccionó antes del descanso

En el segundo período, el conjunto cordobés ajustó su ofensiva y encontró soluciones desde el perímetro. Regina Carosio y Galíndez lastimaron con tiros de larga distancia para poner al frente al equipo de James Craik.

Quimsa tuvo dificultades en la salida y cometió algunos errores que fueron bien aprovechados por la visita. A pesar de los puntos de Campos, Chañares se fue al entretiempo arriba 37-33.

El líder marcó diferencias

El tercer cuarto volvió a favorecer al conjunto cordobés, que se lo llevó 22-18. Con Carosio y Stefania Lucero como protagonistas en ataque, Chañares amplió la diferencia y comenzó a manejar el marcador.

Del lado de Quimsa, Campos y Leguizamón mantuvieron al equipo en partido, aunque la visita cerró el período con ventaja de 59-51.

En el tramo final, Boggetti y Campos lideraron el intento de remontada del equipo santiagueño. Sin embargo, Chañares sostuvo la ventaja y terminó de asegurar el triunfo con una jugada clave de Marilina Banegas, que convirtió doble y falta para sentenciar el encuentro 71-65.

Las figuras del partido

En Quimsa, la máxima anotadora fue Lorena Campos, con 22 puntos.

Por el lado del equipo cordobés se destacaron:

Marilina Banegas , con 17 puntos

, con Stefania Lucero , con 16 puntos y 10 rebotes

, con Regina Carosio, quien aportó 13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias

Balance de la fase regular

Con este resultado, Quimsa terminó la fase regular con 8 victorias y 8 derrotas, mientras que Chañares cerró una campaña perfecta con 16 triunfos en 16 partidos, asegurándose además la ventaja deportiva en todas las instancias de playoffs.

Ahora, Las Fusionadas deberán esperar la confirmación de su rival para comenzar la lucha en la postemporada, donde buscarán dar el golpe y seguir avanzando en la competencia