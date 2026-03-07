Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAR 2026 | 0º
X
País

Milei llegó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y participar de la cumbre Escudo de las Américas

El presidente participará en Miami de la cumbre “Escudo de las Américas”, encabezará actividades diplomáticas y formará parte de la Argentina Week, en una visita marcada por el contexto internacional del conflicto en Medio Oriente.

Hoy 00:16

El presidente Javier Milei inició este viernes su 16º viaje a los Estados Unidos, donde llevará a cabo una extensa agenda de actividades que incluye un almuerzo con su par estadounidense, Donald Trump; su participación en reuniones políticas y diversas actividades diplomáticas; la inauguración de la Argentina Week, y la cumbre Escudo de las Américas junto a otros 11 líderes de países aliados a Washington en América Latina.

En el plano local, Milei dejó el país luego de atravesar un comienzo de año ideal a nivel político, con la aprobación en sesiones extraordinarias de la reforma laboral, la modificación del Régimen Penal Juvenil y la media sanción del Senado a la Ley de Glaciares.

Por otro lado, el 1° de marzo el Presidente inauguró el 144º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con un discurso marcado por embates al peronismo, una fuerte defensa de la gestión y el anuncio de 90 reformas estructurales.

La primera actividad de Milei en suelo estadounidense será en Miami, donde el jefe de Estado participará de la Cumbre "Escudo de las Américas", que reunirá a dirigentes latinoamericanos aliados a Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anunciado el miércoles la realización de la cumbre con el objetivo de "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad" en el hemisferio occidental. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos propiedad del magnate.

"El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente", remarcó Leavitt.

El miércoles 11 de marzo, Milei tiene previsto formar parte de la asunción de José Antonio Kast, donde también podría coincidir con la mano derecha de Trump del otro lado de la cordillera. El jueves, en tanto, la agenda internacional del primer mandatario continuará con encuentros con los cancilleres de Italia, Antonio Tajani, y Alemania, Johann Wadephul. El arribo al país está previsto para las 17 de ese mismo día

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó 16º antes de la clasificación del GP de Australia
  2. 2. Operativo en el barrio Almirante Brown: allanaron una casa, secuestraron drogas y detuvieron a cuatro personas
  3. 3. Las acciones argentinas bajaron más de 5% y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos
  4. 4. Independiente no pudo ante Rivadavia y sufrió una dura caída en Mendoza
  5. 5. Israel inició un nuevo “ataque a gran escala” contra objetivos en Teherán
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT