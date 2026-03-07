Mattia Colnaghi terminó último en una accidentada carrera sprint de Fórmula 3

El ítalo-argentino tuvo un trompo en la tercera vuelta que le sacó todo tipo de posibilidades.

Hoy 00:22

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi finalizó en el trigésimo puesto en la carrera sprint de la FIA Formula 3 Championship, que debió ser suspendida en la octava vuelta tras un fuerte accidente y tuvo como ganador al español Bruno Del Pino, representante de Van Amersfoort Racing.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el español fue escoltado en el podio por su compañero de equipo, el francés Enzo Deligny, mientras que el tercer lugar quedó en manos del italiano Brando Badoer, de Rodin Motorsport.

Trompo y caída al fondo del pelotón

Colnaghi había largado desde la séptima posición, pero en la partida perdió un lugar e intentó recuperarlo en el giro siguiente. Sin embargo, una maniobra terminó comprometiendo su carrera.

El piloto nacido en Monza se pasó de frenada sobre el final de la vuelta y, al llegar a la anteúltima curva, perdió la parte trasera del monoplaza, realizó un trompo y terminó en la leca, lo que lo relegó al último lugar de la competencia.

Accidente entre compañeros de Prema

La carrera tuvo una salida limpia, en la que Badoer logró superar al danés Noah Stromsted. Sin embargo, el australiano James Wharton perdió posiciones rápidamente tras salirse de pista en la tercera curva, un sector que generó complicaciones para varios pilotos durante el fin de semana.

Cuando la carrera entraba en un tramo con poca acción, se produjo el incidente que terminaría definiendo el final anticipado de la prueba.

Los compañeros del equipo Prema Racing, Louis Sharp y Wharton, protagonizaron un duro choque en la zona de la curva cinco.

Sharp intentó superar a su compañero por el exterior de la curva 4, pero Wharton lo obligó a salir de la pista. En el siguiente giro, el australiano trazó hacia la derecha sin advertir la presencia del neozelandés, que terminó impactándolo y arrastrándolo contra las barreras de contención.

Pese a la violencia del golpe, ambos pilotos pudieron salir de sus autos sin lesiones.

Carrera suspendida

El accidente provocó una bandera roja que dio por finalizada la carrera de manera anticipada, ya que la actividad debía continuar con la tercera práctica libre de la Formula 1.

Detrás del podio integrado por Del Pino, Deligny y Badoer, completaron los primeros puestos Stromsted y el japonés Taito Kato, de ART Grand Prix.

Debido a que no se completó la mitad de la carrera —solo se disputaron 8 de las 20 vueltas previstas—, el reglamento establece que los puntos se otorgan a la mitad, por lo que solo los cinco primeros sumaron unidades en esta sprint.