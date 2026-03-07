VIDEO | El tremendo accidente de Antonelli en el cierre de la última práctica de la F1 en Australia

El joven piloto de Mercedes perdió el control de su monoplaza en la entrada a la primera curva y protagonizó un durísimo incidente que obligó a sacar la bandera roja.

Hoy 00:43

El joven piloto Andrea Kimi Antonelli protagonizó un durísimo accidente en los minutos finales de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Australia de Formula 1, un incidente que pone en riesgo su participación tanto en la clasificación como en la carrera del domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El corredor de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, uno de los equipos que llegaba como candidato tras su buen rendimiento en la pretemporada, se encontraba cuarto en la tabla de tiempos cuando intentó mejorar su registro en el circuito de Albert Park Circuit.

Antonelli calculó mal la entrada a la primera curva, lo que provocó que su monoplaza perdiera estabilidad en la parte trasera.

El coche terminó impactando con dureza contra el muro, y el rebote posterior provocó un fuerte golpe también en el pontón derecho, lo que derivó en daños en la suspensión delantera de ese mismo lado.

El impacto destruyó gran parte del monoplaza, por lo que ahora el equipo Mercedes deberá trabajar contrarreloj para determinar si el auto podrá ser reparado a tiempo para la clasificación.

El accidente se produjo en una sesión donde Mercedes mostraba un rendimiento muy competitivo. De hecho, su compañero de equipo, George Russell, había marcado el mejor tiempo con una ventaja de más de 0.616 segundos sobre Lewis Hamilton, quien fue segundo con su Scuderia Ferrari.

Segunda bandera roja de la sesión

El choque de Antonelli provocó la segunda bandera roja de la práctica, que debió detenerse para retirar los restos del monoplaza y limpiar la pista.

Curiosamente, los comisarios resolvieron con mayor rapidez el incidente del italiano que el problema sufrido previamente por Carlos Sainz Jr., cuyo Williams Racing había quedado detenido en la entrada del pitlane tras sufrir un desperfecto mecánico.

Ahora, todas las miradas están puestas en el trabajo de los mecánicos de Mercedes para saber si Antonelli podrá volver a pista en la clasificación, una sesión clave para definir la grilla de partida de la primera carrera de la temporada