Devastadores tornados dejaron varios muertos en su paso por Michigan

El fenómeno provocó también una decena de heridos en el norte de Estados Unidos. La gobernadora, Gretchen Whitmer, activó un centro de operaciones de emergencia.

Hoy 05:12

Al menos cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas el viernes a causa de varios tornados en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, informaron las autoridades y medios locales.

Una persona falleció en el condado de Cass, en el extremo suroeste del estado, según el alguacil, que también informó de "varios heridos".

De acuerdo con la cadena local WTVB, otro tornado cerca de Union City, en el sur de Michigan, causó tres muertos y 12 lesionados, según el alguacil de ese condado.

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, activó el viernes por la noche el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia (SEOC), un centro de operaciones de emergencia para “coordinar una respuesta integral ante el clima severo”.

"Con esta medida, garantizamos que el estado pueda monitorear y responder a las solicitudes locales. Quiero agradecer a todos los socorristas en el terreno que reaccionaron rápidamente para mantener a los michiganenses seguros", afirmó Withmer en un comunicado.

Esta tarde, se reportaron oficialmente daños significativos por viento, posibles tornados y heridos en varios condados del suroeste de Michigan, incluyendo Branch, Cass y Saint Joseph.

Lisa Piper estaba en la terraza trasera de su casa y grabó en video la aterradora escena que se producía al otro lado del helado lago Union, mientras se formaba una nube con forma de embudo que descendía hacia el suelo. Los árboles fueron arrancados de raíz y los escombros volaban por el aire.

“¡Está levantando casas!”, dijo. Mientras la devastación continuaba, exclamó: “Ay, el corazón me late con fuerza. Ay, espero que estén bien”.

Parte de la First Congregational United Church of Christ en Union City sufrió daños, aunque su gran piano de casi 150 años se salvó, indicó la iglesia en una publicación en Facebook.

La combinación de un sistema meteorológico que extrajo humedad del Golfo de México y un frente cálido que se desplazó hacia el norte creó las condiciones adecuadas para un tornado en un estado donde son relativamente inusuales, según David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio meteorológico en College Park, Maryland. El sistema se encontró con un aire mucho más frío en la región de los Grandes Lagos.

Michigan registra un promedio de 15 tornados al año, una cifra muy inferior a los 155 de Texas y los 96 de Kansas, agregó.