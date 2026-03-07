Ingresar
Irán lanzó una "oleada masiva de ataques con drones" contra fuerzas de Estados Unidos

“La Armada iraní atacó bases estadounidenses y territorios ocupados (por Israel) con una oleada masiva de ataques con drones”, informaron las fuerzas armadas en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias iraní Irna.

Ataques sobre Irán.

Entre los objetivos mencionados se encuentran la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos y que alberga a soldados norteamericanos, y la de Udairi, en Kuwait, así como “los radares de la instalación estratégica de Sdot Micha” en Israel, según la misma fuente.

EE.UU. aprobó la venta de "emergencia" de armamento para Israel
Por su parte,el Departamento de Estado estadounidense aprobó el viernes la venta de “emergencia” de 12.000 carcasas de bombas a Israel, mientras ambos países se enfrentan a Irán en una guerra en Oriente Medio.

La venta de 1000 libras (470 kilogramos) de casquillos de bombas, valoradas en unos 151,8 millones de dólares, fue avalada por la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, según un comunicado de prensa.

