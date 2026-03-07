Colapinto, tras la qualy en Australia: “Para progresar va a ser importante evolucionar rápido”

Los A526 no rindieron al nivel que se esperaba, con el argentino y Pierre Gasly clasificándose 16° y 14°, respectivamente. Colapinto habló de los problemas con los que se encontró el equipo.

Hoy 05:39

Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación del GP de Australia, mientras que Pierre Gasly resultó 14°. Tras la sesión, el argentino habló de la pérdida de rendimiento del A526 y de las vías para solucionar el problema.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Tenemos una idea (de lo que nos pasa), pero es muy difícil solucionarlo tan rápido, lleva semanas diseñar una parte de un auto. Al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan, de los problemas que tiene, de lo que capaz que no se correlaciona tanto en el simulador pero al llevarlo a la práctica y a la realidad se dificulta", comenzó el piloto de 22 años, algo preocupado por la performance de los autos rosas.

En esa línea, destacó la labor de los demás equipos y habló de cómo terminaron una nariz por delante en lo que va del fin de semana: "En Bahrein estábamos peleando por entrar a Q3 y ahora vemos otros equipos, como Racing Bulls y Audi, que están muy fuertes comparado con nosotros. Hay que entender el porqué, intentar mejorar esos temitas que nos faltan y va a ser importante traer las mejoras rápido. Si bien es un campeonato largo, para progresar va a ser importante evolucionar rápido".

Al margen de los puntos a corregir, Colapinto no se quedó con lo malo y destacó que "lo más importante es saber de dónde vienen los problemas grandes del auto y trabajar en eso" y marcó que "vamos por buen camino".