Microsoft, Google y Amazon aseguran que Claude de Anthropic sigue disponible para clientes

A pesar de la disputa entre Anthropic y el Departamento de Defensa de EE.UU., las grandes tecnológicas garantizan que Claude seguirá accesible para otros usuarios. Microsoft y Google brindan apoyo a sus clientes en este contexto.

Hoy 05:50

Microsoft, Google y Amazon confirmaron que el modelo de inteligencia artificial Claude de Anthropic permanecerá disponible para sus clientes que no estén relacionados con el sector de defensa. Esta declaración surge en medio de una creciente controversia entre la startup de inteligencia artificial y el Departamento de Defensa de EE.UU., que ha designado a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro.

La disputa se intensificó cuando el Departamento de Defensa exigió acceso irrestricto a la tecnología de Anthropic, lo cual la empresa se negó a otorgar, argumentando que su IA no puede ser utilizada de manera segura en aplicaciones como la vigilancia masiva o armas autónomas. La designación como riesgo de cadena de suministro generalmente se reserva para adversarios extranjeros, lo que implica que el Pentágono no podrá utilizar los productos de Anthropic una vez que se complete la transición de Claude.

Un portavoz de Microsoft declaró que los productos de Anthropic seguirán estando disponibles para sus clientes en plataformas como M365, GitHub y Microsoft AI Foundry, y que la empresa continuará colaborando con Anthropic en proyectos no relacionados con la defensa. "Nuestros abogados han analizado la designación y han concluido que los productos de Anthropic, incluido Claude, pueden seguir estando disponibles para nuestros clientes, excepto el Departamento de Defensa", comentó el portavoz.

De manera similar, Google también aseguró que mantendrá el acceso a Claude para sus clientes en el ámbito de la computación en la nube. "Entendemos que la designación no nos impide trabajar con Anthropic en proyectos no relacionados con la defensa", afirmó un representante de Google.

Además, se informó que los clientes y socios de AWS podrán seguir utilizando Claude para sus trabajos no defensivos, lo que refuerza el compromiso de las grandes tecnológicas con sus usuarios en medio de la controversia.

La situación actual resalta la creciente tensión entre las empresas tecnológicas y el gobierno de EE.UU. en el contexto de la inteligencia artificial. Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha manifestado su intención de impugnar la designación en los tribunales, argumentando que no se puede limitar el uso de Claude a contratos específicos del Departamento de Defensa.