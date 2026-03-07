Dos hombres fueron rescatados tras quedar atrapados por la crecida del río Suquía

Córdoba. Las personas, que habían quedado aisladas por el aumento del caudal, se encuentran en buen estado de salud.

Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) rescató el viernes a dos hombres que habían quedado atrapados en el cauce del río Suquía, en la ciudad de Córdoba, luego de ser sorprendidos por la repentina crecida del agua.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde en la zona ubicada bajo el Puente Mestre, sobre la Costanera, precisa el portal Cadena 3.

Según informó la Policía, los rescatistas asistieron a dos personas de 59 y 35 años que se encontraban en situación de calle y que no lograban salir del lugar por sus propios medios tras el aumento del caudal del río.

Para concretar el operativo, los efectivos de la Dirección Bomberos utilizaron técnicas de rescate y una escalera para acceder al sector donde estaban los hombres y trasladarlos hacia una zona segura.

Tras ser auxiliados, ambos fueron asistidos en el lugar y se constató que se encontraban en buen estado de salud.

El hecho ocurrió en medio de las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Córdoba, que provocaron la crecida del Suquía y obligaron a reforzar los operativos de prevención en distintos sectores de la ciudad.