Santa Fe: un policía fue herido en el cuello durante un tiroteo con delincuentes

El uniformado fue trasladado al hospital Italiano y se encuentra fuera de peligro. Ocurrió en la zona sudoeste de Rosario.

Hoy 06:14

Una entradera ocurrida el viernes a la tarde en zona sudoeste de Rosario, en la provincia de Santa fe, derivó en un tiroteo entre delincuentes y policías, que terminó con uno de los agentes uniformados baleado en el cuello.

Del hecho participaron cuatro hombres y uno de ellos fue detenido, mientras que se desarrolla un importante operativo para dar con el resto de la banda.

Las primeras informaciones dan cuenta de un llamado que ingresó a la central del 911 para denunciar que cuatro hombres armados ingresaron a una casa de Comodoro Rivadavia al 2600.

Tras llegar al lugar, agentes policiales intercambiaron disparos con los delincuentes. En ese accionar, uno de los policías resultó herido en su cuello por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Italiano. Voceros policiales indicaron a La Capital que el agente ingresó con una herida por arma de fuego en el cuello, consciente y con orificio de entrada, y que tras la realización de diversos estudios determinaron que se encuentra fuera de peligro.

Robo de un patrullero

Luego del tiroteo, los delincuentes robaron el móvil policial en el que se trasladaba el policía herido, que se encontraba en Rodríguez y Fragata Sarmiento, para darse a la fuga. Sin embargo, lo abandonaron a pocas cuadras, en las inmediaciones de Jefatura, precisamente en Callao al 5000.

Luego del traslado del policía herido, se organizó un amplio operativo en la zona para dar con los delincuentes.

Hacia finales de la tarde del viernes, desde el Ministerio de Seguridad indicaron al diario La Capital de Rosario que uno de ellos fue capturado con un arma de fuego y dólares, aunque no precisaron la cantidad. El operativo continúa para dar con el resto de la banda.