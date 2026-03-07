Felicidad plena: Sergio Lapegüe será abuelo

Mica, la hija del reconocido periodista argentino, está embarazada y espera su primer hijo. Acompañada por su pareja, Tomás Bartolomé, la actriz confirmó que cursa el tercer mes del embarazo.

Hoy 06:43

Mica Lapegüe está embarazada. El feliz anuncio fue confirmado en vivo por la propia futura mamá a Ángel de Brito durante la emisión de LAM del viernes.

Tras la confirmación del embarazo, Tomás Bartolomé, pareja de Mica, se sumó al móvil y juntos expresaron su felicidad por estar en la dulce espera de su primer hijo.

A su vez, De Brito también quiso saber qué sentía Sergio Lapegüe, el papá de Mica: “Fue muy emocionante enterarme de que voy a ser abuelo”.



El noviazgo de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé comenzó hace varios años. La pareja suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida juntos, como la inauguración de su primera casa.

Ahora, la llegada de su primer hijo se presenta como un nuevo capítulo en esta historia de amor.