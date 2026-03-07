Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAR 2026 | 20º
X
Espectaculos

Los cuatro famosos que cenarán este sábado con Mirtha Legrand

La Chiqui ya tiene lista una nueva mesaza. ¿Quiénes se sentarán junto a ella esta noche?

Hoy 08:05
Mirtha Legrand.

Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este sábado 7 de marzo, La Chiqui marca agenda con los comensales más divertidos y variados de la cultura y el espectáculo argentino. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al periodista político, Alfredo Leuco.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el actor argentino, Mauricio Dayub, la Diputada de la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, y la bailarina, Sofía Pachano, quien recientemente fue madre.

TEMAS Mirtha Legrand Canal 13

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Operativo en el barrio Almirante Brown: allanaron una casa, secuestraron drogas y detuvieron a cuatro personas
  2. 2. Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzaron la Q2: largan 16º y 14° en el GP de Australia
  3. 3. Las acciones argentinas bajaron más de 5% y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos
  4. 4. El tiempo para este sábado 7 de marzo en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo nublado y una máxima de 28°
  5. 5. La intendente Fuentes recibió a los convocados a la preselección argentina masculina de cestoball
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT