Los cuatro famosos que cenarán este sábado con Mirtha Legrand

La Chiqui ya tiene lista una nueva mesaza. ¿Quiénes se sentarán junto a ella esta noche?

Hoy 08:05

Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este sábado 7 de marzo, La Chiqui marca agenda con los comensales más divertidos y variados de la cultura y el espectáculo argentino. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al periodista político, Alfredo Leuco.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el actor argentino, Mauricio Dayub, la Diputada de la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, y la bailarina, Sofía Pachano, quien recientemente fue madre.