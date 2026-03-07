Villa Silípica celebra la Fiesta Patronal de Mama Antula

La misa principal se oficiará en el Santuario mañana domingo. Invitan a toda la feligresía a participar de las actividades. Esta noche se realizará la vigilia en honor a la Santa santiagueña.

Hoy 08:24

En el marco de la celebración por la fiesta patronal de Santa Mama Antula, este sábado se realizará la vigilia y mañana domingo se desarrollarán los actos centrales. En la vigilia de hoy habrá procesión y rezo del Rosario de la luz a las 20, desde capilla de Monserrat hasta el santuario. En tanto, la celebración de la misa será a las 21. En la oportunidad también se presentará la obra de teatro y academias de danzas folklóricas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la comunidad del Santuario que tiene como principal referente al padre Mario Ramón Tenti, dieron a conocer el programa de actos y, además, convocaron a toda la feligresía ser parte de este especial momento para la religiosidad popular santiagueña, que este año se desarrollará bajo el lema "Junto a Mama Antula, discípulos y misioneros del Reino de Dios".

Fogón

Habrá serenata de bombos, acordeones y erques. La procesión hasta el Santuario comenzará a la 1, la misa central se celebrará a las 11 y luego habrá un fogón artístico para honrarla. Del encuentro artístico participarán Marcelo Toledo, Compañía Los Legueros, Salitral, David, el "Profe", y El Mestizo.

El sacerdote "Monchi" Tenti sostuvo que "como todos los años, cuando se acerca la Fiesta de Santa Mama Antula, se genera en el pueblo de Dios, especialmente entre sus devotos, un profundo sentimiento de religiosidad, de pertenencia a la Iglesia y al pueblo santiagueño. Mama Antula testimonia el amor misericordioso de Dios que sale al encuentro de su pueblo para abrazarlo con ternura y alentarlo en la esperanza".

Una santa milagrosa

El párroco celebró que "miles de devotos de todo el país concurren al Santuario en Villa Silípica durante el año para pedir a Dios alguna gracia especial y agradecer por las bendiciones recibidas. Para muchos Mama Antula es una santa "milagrosa" en el sentido que intercede ante Dios por las necesidades de su pueblo: pedidos por enfermedad, paz familiar, trabajo, etc.".

Los actos comenzaron con el rezo de la Novena, que se extenderá hasta hoy. Según contó el padre "Monchi" Tenti, "este rezo se realizará por las poblaciones vecinas a Villa Silípica". Asimismo la "Imagen Misionera" de Mama Antula, desde el primer fin de semana de febrero y durante todo el mes visitará algunas parroquias de la Arquidiócesis, para acercarla a todos los que de alguna forma deseen venerarla.

El padre Tenti subrayó que "la devoción a Mama Antula ha encontrado lo reciente de su canonización su devoción se ha extendido por todo el país y hoy son miles los devotos que la veneran en distintas provincias, ciudades y localidades del país. En este tiempo, sus Reliquias están peregrinando por todo el país, dando a conocer su vida y se testimonio".

Devoción por la primera Santa santiagueña

La devoción del pueblo santiagueño por María Antonia de Paz y Figueroa se renueva día a día. Es lo que sucedió durante las actividades programadas para celebrar la Fiesta Patronal.

Actividades programadas para este domingo

* La concentración será en Capilla de Monserrat, a las 8, allí se realizará el desayuno a partir de las 8.30.

* A las 9.30 serán las vivas y serenata a Mama Antula; en tanto que a las 10 dará comienza la procesión hacia el santuario.

* A las 11 se celebrará la misa central; y a las 13 habrá Bautismos.

* A las 13.30 dará comienzo el almuerzo comunitario y fogón artístico.