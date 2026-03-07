Trump anunciará la creación del Escudo de las Américas, una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

El mandatario propondrá a los mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene en América Latina.

Hoy 08:30

Donald Trump anuncia hoy en Miami la creación de Escudo de las Américas, una alianza geopolítica integrada por Javier Milei y otros once mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China.

La reunión inaugural tendrá como escenario el hotel Trump Doral, que anoche ya parecía una fortaleza blindada, y se aguarda que el líder republicano describa a sus socios del Escudo de las Américas la estrategia conjunta de Estados Unidos e Israel para terminar con las profundas relaciones entre los carteles de la droga y el régimen chiíta de Irán.

Además de Milei, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.

El presidente argentino estará acompañado por Karina Milei -secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete- y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.

Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.

Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).

En 1992 y 1994, por ejemplo, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.

Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

Y completó: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.

El cónclave iniciará a las 8.30 AM (hora del este) con un saludo protocolar -en fila de a uno- de los mandatarios de América Latina con Trump. Y en continuación se aguarda que el presidente de los Estados Unidos describa a los socios regionales su estrategia para doblegar al régimen chiíta.

Junto al presidente de Estados Unidos se alinearán Marco Rubio -secretario de Estado- y Scott Bessent -secretario del Tesoro-, entre otros miembros clave de la Casa Blanca.

La cumbre con Trump terminaría antes del mediodía.

También habría una sucesión de encuentros bilaterales de los jefes de Estado de América Latina con Rubio y Bessent.

Será la primera vez que el líder republicano exponga ante otros mandatarios su perspectiva del enfrentamiento contra los ayatollahs, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.

Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.

No está previsto que los socios de la Alianza participen de un debate liderado por Trump, y es muy probable que al final de la presentación del líder republicano se firme un documento conjunto rescatando el sentido geopolítico del Escudo de las Américas.

Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a América Latina.

Eso no implica que el presidente de Estados Unidos haya olvidado la estrategia comercial que Xi Jinping ejecuta para transformar a América Latina en un eslabón de la cadena de suministro que permita a China mantener su nivel de crecimiento económico.

Pero en esta oportunidad, durante su sesión inaugural, Trump utilizará la plataforma del Escudo de las Américas para ratificar que su atención política se enfoca -fundamentalmente- en voltear al régimen fundamentalista de Irán.