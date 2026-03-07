Olímpico afronta un duro compromiso ante Ferro buscando volver al triunfo en la Liga Nacional

El Negro recibe al líder desde las 11.30 en el estadio “Vicente Rosales”. Transmite TyC Sports para todo el país.

Hoy 11:38

El Club Ciclista Olímpico recibirá este sábado a Ferro Carril Oeste por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El encuentro se disputará desde las 11.30 en el estadio Vicente Rosales, en la ciudad de La Banda, y podrá verse en todo el país a través de TyC Sports.

Para este compromiso, el equipo bandeño contará con plantel completo luego del regreso de Gonzalo Bressan, José Ascanio y Edwin Mijares, quienes se reincorporaron al plantel tras participar con sus selecciones en las recientes Ventanas FIBA.

En la previa del encuentro, el perimetral Valentín Forestier destacó el nivel del rival. “Es un rival durísimo, lo viene demostrando durante la temporada. Encontró su juego y lo está haciendo muy bien”, señaló en relación al presente del conjunto de Caballito.

El jugador también marcó cuáles serán las claves para intentar quedarse con el triunfo en casa. “Sabemos qué es lo que tenemos que hacer nosotros: salir a defender duros, tratar de controlar todos los uno contra uno que tienen y los cambios de ritmo. Y obviamente esperamos darle un triunfo en casa a nuestra gente”.

El conjunto de Caballito llega como líder del torneo con un registro de 17 victorias y 8 derrotas, con un promedio de 85,9 puntos por partido y 83,4 recibidos.

Por su parte, Olímpico se ubica 14º en la tabla, con 11 triunfos y 16 caídas, promediando 78,7 puntos anotados y 79,5 permitidos por encuentro.

Antecedente de la temporada

En el único enfrentamiento de la temporada, Ferro se impuso por 87 a 83 en el partido disputado en Caballito. Fue un duelo muy parejo que ahora tendrá su revancha en La Banda, donde el Negro intentará hacerse fuerte ante su gente