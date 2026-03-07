CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Olímpico dio pelea hasta el final pero no pudo con Ferro y cayó en el Vicente Rosales
El Negro luchó ante el líder, terminó perdiendo por 72-69 y sigue fuera de la zona de playoffs.
Hoy 13:22
Olímpico Ferro Montero
Olímpico Ferro
LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO
1.
Operativo en el barrio Almirante Brown: allanaron una casa, secuestraron drogas y detuvieron a cuatro personas
2.
Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzaron la Q2: largan 16º y 14° en el GP de Australia
3.
“Homicidio culposo y abandono de persona”: policía fue detenido por un accidente en el que murió una joven de 20 años
4.
El tiempo para este sábado 7 de marzo en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo nublado y una máxima de 28°
5.
Las acciones argentinas bajaron más de 5% y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos
