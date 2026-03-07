Javier Mascherano explicó los motivos de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El entrenador argentino quedó apuntado por las críticas de algunos fanáticos en las redes sociales.

Hoy 00:03

El Inter Miami CF visitó este jueves la Casa Blanca tras consagrarse campeón de la Major League Soccer, en un evento que incluyó un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luego de la ceremonia y los elogios del mandatario, el evento generó una fuerte polémica en redes sociales, por lo que el entrenador del equipo, Javier Mascherano, salió a explicar los motivos de la visita.

“Fue algo protocolar”

Mascherano fue uno de los principales apuntados por los usuarios, ya que incluso saludó personalmente a Trump y tuvo un rol destacado durante la ceremonia, ubicándose detrás del presidente en la transmisión oficial.

Consultado por la situación, el entrenador argentino fue claro:

“Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón. Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo”, explicó.

Además, detalló que la actividad ya estaba programada en función del calendario del equipo, ya que Inter Miami tenía previsto disputar un partido en Washington.

“De hecho, justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington (este sábado a las 18.30 ante D.C. United). Estuvimos ahí un par de horas conociendo un poco lo que es la Casa Blanca, no mucho, lo que se podía”, agregó.

Reacciones divididas en redes

A pesar de la explicación del técnico argentino, las posturas en redes sociales se mantuvieron divididas.

Quienes cuestionaban la visita consideraron que los argumentos no fueron suficientes, mientras que quienes respaldaban el encuentro sostuvieron su apoyo al evento institucional.

Los elogios de Trump a Messi y Mascherano

Durante el acto, Trump dedicó elogios tanto a Lionel Messi como a Mascherano. Incluso contó que su hijo es fanático del rosarino, al igual que de Cristiano Ronaldo.

El mandatario destacó especialmente el impacto de Messi en el fútbol estadounidense:

“Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó. Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual”, expresó.

También felicitó al entrenador argentino por el título de la MLS:

“Cualquiera que gane es, para mí, un gran entrenador”, señaló.

Inter Miami piensa en el próximo partido

En medio del revuelo mediático, el Inter Miami deberá dejar atrás la polémica y enfocarse en lo deportivo.

El equipo dirigido por Mascherano enfrentará este sábado a las 18.30 (hora de Argentina) a D.C. United por la MLS, en busca de su segunda victoria consecutiva en el campeonato.