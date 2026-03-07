Fórmula 2: flojo inicio para Varrone, que terminó 21° en la carrera sprint del GP de Australia

El ganador fue el paraguayo Joshua Duerksen, una de las promesas de la categoría.

Hoy 10:07

El piloto argentino Nicolás Varrone tuvo una floja actuación en la carrera sprint de la FIA Formula 2 Championship, disputada en el marco del Gran Premio de Australia, donde finalizó en el vigésimo primer puesto.

El triunfo quedó en manos del paraguayo Joshua Duerksen, piloto del equipo Invicta Racing, quien continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la categoría.

Un trompo complicó la carrera del argentino

Varrone, que compite para Van Amersfoort Racing, había largado desde la 19ª posición y tuvo un buen inicio, logrando avanzar rápidamente dos lugares en los primeros metros.

Sin embargo, su carrera se complicó en la última parte de la primera vuelta, cuando realizó un trompo en una de las curvas finales, situación que lo dejó muy relegado respecto al pelotón y condicionó el resto de su competencia.

Duerksen dominó la lucha por la victoria

En la pelea por el triunfo, Duerksen partió desde la segunda posición. A pesar de una largada poco favorable, el paraguayo reaccionó rápidamente y ya estaba al frente de la carrera tras la primera vuelta, desde donde manejó el ritmo hasta la bandera a cuadros.

El podio lo completaron el mexicano Noel León y el irlandés Alex Dunne.

Los otros pilotos que lograron finalizar entre los ocho primeros y sumar puntos fueron el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, el japonés Ritomo Miyata, el italiano Gabriele Minì, el neerlandés Laurens van Hoepen y el polaco Roman Bilinski.

Nueva oportunidad en la carrera principal

Pese a este complicado comienzo en la categoría, Varrone tendrá la oportunidad de revertir la situación en la carrera principal, que se disputará esta noche desde las 21:25, nuevamente en el circuito de Albert Park Circuit.