Fuerte mensaje de un histórico de AFA contra River: "Ese aura de golpismo traidor que carga"

Ricardo Carloni, expresidente de Rosario Central, salió con los tapones de punta luego de que se conociera la decisión del Millonario anunciara que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Hoy 10:31

La sorpresiva decisión de River Plate de dejar de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino generó una fuerte repercusión en el fútbol argentino y sumó un nuevo capítulo con un duro cruce de un histórico exdirigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de Ricardo Carloni, expresidente de Rosario Central, quien realizó una explosiva publicación en su cuenta de X apuntando directamente contra la institución de Núñez.

“Ese aura de golpismo traidor que carga River Plate como sello propio es cuasi demoledor”, escribió Carloni en su mensaje, en el que cuestionó con dureza la postura del club.

El posteo del exdirigente surgió luego de una información difundida por el periodista Daniel Avellaneda en Radio Rivadavia, que mencionaba al exmandatario millonario Rodolfo D'Onofrio.

Según esa versión, existiría un supuesto interés del Gobierno nacional para que D’Onofrio sea quien reemplace al actual presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La información se conoció apenas minutos después del fuerte comunicado emitido por River, en el que el club confirmó que dejará de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.

A partir de ese contexto, Carloni utilizó el tuit que vinculaba a D’Onofrio con la AFA para lanzar su crítica, en la que calificó a River como una institución con una postura “golpista”.

El mensaje generó un nuevo foco de tensión dentro de la dirigencia del fútbol argentino, en medio del conflicto entre el club de Núñez y la conducción de la AFA.

El trasfondo del conflicto

Más allá de la decisión de River de apartarse de las reuniones, el comunicado del club también ratificó su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, uno de los ejes centrales del debate institucional en el fútbol argentino.

Al mismo tiempo, desde la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo manifestaron su descontento con los manejos y procedimientos del ente rector del fútbol nacional, lo que profundiza la tensión con la actual conducción de la AFA.