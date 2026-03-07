VIDEO | El fuerte accidente de Verstappen que lo eliminó de la clasificación del GP de Australia de la F1

El neerlandés perdió el control en la primera curva y provocó una bandera roja que cambió el rumbo de la Q1.

Hoy 10:39

La clasificación del Gran Premio de Australia comenzó con un golpe de escena inesperado: Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Formula 1, sufrió un accidente en su primera vuelta rápida y quedó eliminado en la Q1.

El piloto de Red Bull Racing perdió el control de su monoplaza al momento de frenar en la primera curva. El eje trasero se bloqueó y el neerlandés se deslizó sin poder evitarlo sobre la grava, hasta terminar incrustado contra las barreras de contención.

Apenas se detuvo el auto, Verstappen se comunicó con su equipo por radio para confirmar que estaba bien.

“Sí”, respondió cuando desde el box le preguntaron por su estado. Luego explicó el problema con una frase cargada de ironía:

“El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. Fantástico”.

Las cámaras mostraron al piloto sacudiendo la mano y la muñeca tras el impacto, mientras que las repeticiones evidenciaron que no soltó el volante en el momento del golpe.

Bandera roja y una pausa clave

El fuerte accidente obligó a los comisarios a mostrar la bandera roja y detener la sesión de clasificación, mientras retiraban el auto y limpiaban la pista.

La interrupción terminó siendo determinante para otro protagonista de la jornada, el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Antonelli venía de protagonizar un fuerte accidente en la tercera práctica libre, por lo que parecía casi imposible que su equipo pudiera reparar el monoplaza a tiempo para la clasificación. Sin embargo, la pausa provocada por el choque de Verstappen le permitió salir a pista en los últimos siete minutos de la Q1.

El joven italiano terminó aprovechando esa oportunidad de manera brillante y finalizó segundo en la clasificación, protagonizando uno de los grandes resultados del día en Australia.