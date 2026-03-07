Ola de robos de bicicletas en barrio Usina: en un mismo sector se llevaron cuatro rodados

Vecinos del barrio Usina de Termas de Río Hondo denunciaron dos hechos de robo de bicicletas ocurridos en el mismo sector, lo que generó preocupación entre residentes de la zona.

Uno de los damnificados es Geremías Iván González, de 24 años, quien denunció que al regresar a su departamento ubicado en calle Río Negro y Neuquén descubrió que personas desconocidas habían ingresado sin ejercer violencia y le sustrajeron dos bicicletas: una marca SLP rodado 29 de color blanco con letras rojas, con detalles en los rayos del mismo color, y otra marca Fire Bird de color negro con letras rojas. También se llevaron un inflador y una botella para hidratación.

En el mismo sector, Daniela Elizabeth Vega Cosas, de 43 años, denunció que desconocidos ingresaron a su domicilio y robaron dos bicicletas pertenecientes a sus hijos, una BMX negra con calcomanías de la Selección Argentina y otra marca Foxter rodado 29 de color blanco con letras rojas, las cuales contaban con medida de seguridad mediante candado.

Ambos hechos son investigados por personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, con intervención del Departamento de Robo y Hurto, mientras que el fiscal Dr. Rafael Zanni dispuso la realización de inspección ocular en el lugar y confección de croquis para avanzar con la investigación.

Los robos ocurrieron en el mismo sector del barrio Usina, por lo que no se descarta que puedan estar vinculados.