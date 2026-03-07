La fuerte advertencia de Trump: Irán hoy “será golpeado con fuerza”

El mandatario aseguró que extenderá sus ataques a más objetivos. El presidente iraní dijo que la exigencia de EE UU. de una rendición incondicional es un “sueño que deberían llevarse a la tumba”.

Hoy 11:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que “Irán será golpeado muy fuertemente hoy” y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos, a una semana del comienzo del conflicto en Medio Oriente, tras los ataques de Washington e Israel a la república islámica y el asesinato de su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se disculpó y se rindió ante sus vecinos. Esta promesa se hizo solo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban tomar el control y gobernar Medio Oriente. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos”, escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.

Te recomendamos: El aeropuerto de Dubái fue atacado por el régimen de Irán





Además, indicó que Irán “ya no es el matón de Medio Oriente” sino “el perdedor de Medio Oriente” y que lo será hasta que “colapse por completo”.

Luego, anunció que el país “recibirá un duro golpe” este sábado. “Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”, cerró.

Antes del mensaje de Washington, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que la exigencia de Estados Unidos de una rendición incondicional es un “sueño que deberían llevarse a la tumba”.

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán respondió con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Te recomendamos: Irán lanzó una "oleada masiva de ataques con drones" contra fuerzas de Estados Unidos

Pedido de disculpas

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Los comentarios se produjeron mientras intensos ataques iraníes tenían como objetivo los estados árabes del golfo Pérsico a primera hora del sábado, y mientras Israel y Estados Unidos seguían adelante con su campaña aérea contra la república islámica.





En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní -formado por tres personas- había estado en contacto con las fuerzas armadas sobre los ataques.

Te recomendamos: “No habrá ningún acuerdo con Irán”: Donald Trump exigió la rendición total del régimen

“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”, sumó.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, que ha estado en primera línea en la guerra, solo responde ante el líder supremo del país. Un ataque aéreo israelí mató al último, de 86 años, al inicio del conflicto el 28 de febrero.

Aumenta la tensión

El gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva venta de armas a Israel por 151 millones de dólares después de que Trump afirmara que no negociaría con Irán sin su “rendición incondicional”.

Estados Unidos e Israel golpearon a Teherán con ataques dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. Los objetivos y plazos declarados para la guerra cambiaron repetidamente, ya que Washington sugirió en ocasiones que busca derrocar al gobierno teocrático iraní o impulsar un nuevo liderazgo desde adentro.

El conflicto se cobró la vida de al menos 1230 personas en Irán, más de 200 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Además, seis soldados estadounidenses murieron.

Irán atacó a países del golfo

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron en Bahréin hoy temprano mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudita dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y también un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.

En Dubái se escucharon varias explosiones esta mañana y el gobierno dijo que había activado las defensas antiaéreas. Los pasajeros que esperaban la salida de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional, el más transitado del mundo para viajes internacionales, fueron conducidos a túneles del tren en el enorme aeródromo después de la alerta.

Durante la mañana, la aerolínea de larga distancia Emirates anunció que “todos los vuelos hacia y desde Dubái” habían sido suspendidos hasta nuevo aviso. La decisión se anuló poco después y Emirates reanudó sus operaciones.