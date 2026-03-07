El director de Alpine explicó por qué Colapinto terminó relegado en la clasificación del GP de Australia

Steve Nielsen admitió que el equipo todavía no logra sacarle el mejor rendimiento al nuevo auto y que Franco no pudo cerrar una vuelta limpia en Melbourne pese a su buen ritmo inicial.

El inicio de la temporada 2026 de la Formula 1 no fue el esperado para Alpine F1 Team en el Gran Premio de Australia. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron eliminados en la Q1, sin poder avanzar a la segunda tanda de clasificación.

Tras la sesión disputada en el circuito de Albert Park Circuit, el equipo reconoció que todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación al nuevo reglamento técnico y al monoplaza de esta temporada.

La autocrítica de Alpine

El director general de la escudería, Steve Nielsen, fue claro al analizar el resultado en Melbourne.

“Claramente, no es el comienzo de temporada que esperábamos con ambos coches fuera de la Q2”, señaló tras la clasificación.

Además, explicó que el equipo aún está intentando comprender el potencial del nuevo auto bajo las reglas vigentes.

“Nos hemos enfrentado a algunos desafíos este fin de semana mientras seguimos familiarizándonos con el nuevo coche y comprendiendo a fondo cómo aprovechar al máximo este reglamento tan particular”, agregó en declaraciones difundidas por la escudería.

El análisis de Gasly y Colapinto

En el caso de Gasly, el francés quedó a apenas un par de décimas de meterse en la Q3, pero no logró optimizar algunos aspectos clave de su vuelta.

“Hizo una vuelta decente, pero estuvo lejos de maximizar la preparación de neumáticos y el uso de energía, así que sin duda tenemos algunas cosas y trucos que aprender para la próxima vez”, explicó Nielsen.

Sobre Colapinto, el directivo detalló que el argentino no pudo cerrar una vuelta completamente limpia, lo que lo dejó más retrasado de lo esperado.

Según el análisis del equipo, el piloto mostró un ritmo prometedor en el inicio, aunque no consiguió redondear el giro en el momento clave de la clasificación.

Confianza para la carrera

A pesar del complicado comienzo, en Alpine confían en poder recuperarse en la competencia del domingo.

Nielsen remarcó que el GP de Australia es apenas la primera carrera de una nueva etapa para el equipo, por lo que ya trabajan en ajustes para las próximas fechas.

“Sin duda haremos balance de ella e implementaremos muchas ideas de cara al futuro”, aseguró.

El dirigente también se mostró optimista respecto a la carrera:

“Mañana tenemos muchas posibilidades de puntuar, dada la incertidumbre que pueden presentar algunos aspectos de la competición con las nuevas tácticas y habilidades que tanto pilotos como equipos podrán desplegar”.