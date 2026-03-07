“Bomba” vio a la policía, abandonó una bicicleta robada y huyó

Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó la bicicleta y escapó a pie del lugar, perdiéndose rápidamente entre las calles del barrio San Martín.

Un nuevo episodio policial volvió a tener como protagonista al conocido delincuente Santiago Ariel “Bomba” Medina, quien logró darse a la fuga tras abandonar una bicicleta de dudosa procedencia, que fue recuperada por personal policial en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de este sábado en la intersección de calles Absalón Rojas y Avellaneda, en el barrio San Martín, cuando un efectivo de la Comisaría Comunitaria N° 50 que circulaba por la zona advirtió una situación sospechosa.

Según el informe policial, el uniformado observó a Medina caminando junto a una bicicleta, lo que le llamó la atención. En ese momento, “Bomba” se acercó rápidamente a una vivienda del sector e intentó que una vecina le guardara el rodado, pero la mujer se negó rotundamente a involucrarse, señalando que el sujeto es conocido en el ámbito delictivo.

Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó la bicicleta y escapó a pie del lugar, perdiéndose rápidamente entre las calles del barrio.

Ante esta situación, el personal policial procedió a resguardar el rodado y realizar las actuaciones correspondientes, tratándose de una bicicleta marca Foxter rodado 29, de color blanco con detalles rojos y negros, la cual fue secuestrada en presencia de testigos.

El rápido accionar del efectivo de la Comisaría Comunitaria N° 50 permitió recuperar el rodado, que ahora quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, se ordenó labrar el acta de procedimiento, el secuestro del rodado, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la intervención de personal de Criminalística.

En tanto, “Bomba” continúa siendo buscado, ya que logró darse a la fuga tras abandonar la bicicleta en el lugar.

La policía no descarta que el rodado pueda estar vinculado a recientes denuncias por robo de bicicletas, aunque esto deberá confirmarse mediante los procedimientos correspondientes y el reconocimiento por parte de los damnificados.