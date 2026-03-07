Dique de Termas: emitieron alerta naranja por aumento en la derivación de agua

Autoridades informaron que desde la cero horas de este sábado se erogan 805 m³/s. Prohíben el ingreso al curso de agua.

Protección Civil de la Municipalidad de Termas de Río Hondo volvió a emitir un alerta naranja, debido al incremento en la erogación de agua desde el dique de esa ciudad.

Desde las cero horas de este sábado el caudal que se eroga aguas abajo del dique ascendió a 805 m³/s, debido a un mayor aporte desde la cuenca a la represa local.

Indicaron que si bien no están previstos desbordes, podrían darse casos de filtraciones en zonas bajas o aledañas al cauce de agua.

También recordaron que está prohibido el ingreso a las personas al cauce, debido a la fuerza que presenta el caudal, lo que podría llevar graves consecuencias físicas e incluso mortales.