Dolor por el fallecimiento de “Willy” Ayuch, reconocido periodista santiagueño

Williams Ramón Ayuch, "Willy", falleció en las últimas horas y la noticia causó un profundo pesar en familiares, amigos y la comunidad de los medios de comunicación en general.

Hoy 13:05

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Williams Ramón Ayuch, a quien todos conocíamos como “Willy”

Colega y compañero supo hacerse un lugar y dejar huella en el periodismo santiagueño.

Su ambiente solía ser la “calle” donde buscaba historias o cubrir conferencias de prensa.

