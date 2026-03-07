Trump anunció una nueva “coalición militar” contra los carteles y presentó a Milei como “un amigo”

El presidente norteamericano recibió en Miami a 12 mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca al inaugurar la cumbre Escudo de las Américas de la que participó Milei.

Hoy 12:56

En el inicio de una gira de seis días, Javier Milei volvió a encontrarse con Donald Trump esta mañana en una cumbre en Miami bautizada como “Escudo de las Américas”, junto a otros 11 mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca, en la que reforzará la alianza estratégica incondicional con el presidente norteamericano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, a muchos de los cuales apoyo, y aceptaron ese apoyo y finalmente obtuvieron una gran victoria”, dijo Trump, al presentar a Milei. “Perdía un par de puntos y subió como un cohete”, señaló; el Presidente sonrió.

Te recomendamos: Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y tiene un nuevo cargo

Trump calificó la cumbre como un “día histórico”, en la que se anunciará “una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan” la región. “Y, como decíamos entre bastidores, el crimen, los carteles... los estamos atacando con todas nuestras fuerzas, vamos a ir con más fuerza”, añadió.

En tanto, aseguró que firmará una proclamación de la coalición americana contra los cárteles. “Eso es, una coalición anticartel”, reforzó.

El Presidente -que junto a su comitiva llegó anoche a Miami y se alojó en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf del consorcio del magnate- comenzó a escuchar el discurso del republicano sin auriculares para la traducción, pero minutos después se los puso.

Te recomendamos: Messi visitó la Casa Blanca: Trump recibió al Inter Miami campeón de la MLS

Al lugar del encuentro Milei llegó pasadas las 8 (hora local, las 10 en la Argentina), y a las 9, junto al resto de los líderes que participan de la cumbre, fue recibido por Trump. Ambos posaron para la foto.

El canciller Pablo Quirno, que acompaña a Milei en la gira, entró al salón e inmediatamente intercambió un afectuoso saludo y un diálogo con el secretario de Estado, Marco Rubio. Luego saludó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Un alto funcionario del Gobierno señaló a LA NACION que respecto a lo que podría anunciarse este sábado en la cumbre “está todo cerrado”, y asintió con los pulgares arriba respecto a la expectativa de la Casa Rosada sobre el encuentro.

Junto al atril en el que habla Trump hay mesa con el logo de la presidencia de Estados Unidos, que hace presumir algún tipo de anuncio y una posible firma de los mandatarios.

Otros funcionarios de la plana mayor del gobierno norteamericano están presentes en la sala, como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright. Fueron los primeros en llegar, antes que los cancilleres de los distintos países participantes.

“Escudo de las Américas”

El denominado “Escudo de las Américas” está enfocado por la Casa Blanca en la seguridad regional, la migración ilegal y el combate al narcotráfico, aunque también le servirá a la administración Trump para reforzar su activo rol en la región y robustecer un contrapeso al avance de China en los últimos años.

Antes del inicio formal del encuentro convocado por Trump hubo foto de familia.

El líder libertario está acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Será una visita exprés a la ciudad del sur del estado de Florida, desde donde la comitiva partirá el sábado por la noche a Nueva York para participar de un evento destinado a captar inversiones. Allí se sumarán otros funcionarios del Gobierno.

Milei y su comitiva ocuparon habitaciones en la villa Gary Player, nombrada en homenaje al emblemático exgolfista sudafricano. El Trump National Doral Miami quedó en las últimas horas convertido en una fortaleza, con controles estrictos y seguridad reforzada por agentes del servicio secreto y la policía.

Trump también se alojó anoche en su propiedad en Doral, donde llegó pasadas las 21.30 (hora local). Lo hizo acompañado de toda su comitiva.

La Casa Blanca informó que luego del discurso de Trump en la cumbre, a partir de las 10.30 habrá encuentros bilaterales de las delegaciones, aunque no fue informado cómo se desarrollarán. A las 12.30 Rubio y Kristi Noem, nombrada como enviada especial para el “Escudo de las Américas”, encabezarán un almuerzo de trabajo. No participaría Trump, que tiene previsto viajar a Dover, Delaware, para un evento oficial. Más tarde, el secretario de Estado ofrecerá una recepción a los mandatarios.

La cumbre convocada por Trump se da en el marco de la renovada estrategia de la administración republicana hacia América Latina, a la que considera de una importancia central para sus intereses. La recepción del presidente norteamericano a líderes aliados ideológicamente le servirá para reforzar esa visión, y apunta a consolidar un contrapeso al constante avance de China en la región durante los últimos años.

El Gobierno tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional, un vínculo político, económico-financiero y estratégico que también se apalanca en la sintonía personal entre Trump y Milei.

Además del líder libertario, participan en la cumbre en Doral los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También será de la partida el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles en un acto que contará con la presencia del jefe de la Casa Rosada.

Lógicamente, no fueron invitados a la partida tres de los principales países de América Latina (Brasil, México y Colombia), cuyos presidentes -Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente- no son cercanos ideológicamente a Trump.

Tras desplazarla como secretaria de Seguridad Nacional el jueves, el presidente norteamericano designó a Noem como enviada especial para el “Escudo de las Américas”. En ese sentido, Rubio señaló que la funcionaria será “un activo tremendo” en el esfuerzo de Estados Unidos por “promover la seguridad y la prosperidad en el hemisferio occidental”.

El encuentro en el Trump National Doral Miami se produce además en plena escalada bélica en Medio Oriente tras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel -el otro gran aliado internacional de la Casa Rosada- contra el régimen de Irán, la estrategia de presión máxima de la Casa Blanca sobre Cuba y la nueva relación con el chavismo en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, en un sorprendente operativo norteamericano.

Este viernes, Trump dijo que el régimen cubano “caerá pronto” y que es “cuestión de tiempo”, y que la Casa Blanca se ocupará de esa situación luego de terminar el operativo militar masivo contra Irán. Es posible que en la cumbre sobrevuelen esos conflictos internacionales, sobre los que Milei ha mostrado su respaldo al accionar del presidente norteamericano.

Además, la cumbre del “Escudo de las Américas” se produce solo dos días después de un encuentro militar -también en Miami- que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, convocó para 15 países aliados de la región, entre ellos la Argentina, que envió al ministro de Defensa, Carlos Presti.

Allí, Hegseth reafirmó que la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior, de 1823) justifica ataques militares a narcotraficantes en América Latina y urgió a los representantes militares y de seguridad invitados que deben “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.

La agenda de Milei

Tras la cumbre en Doral, Milei y su comitiva tienen previsto partir el sábado por la noche hacia Nueva York, donde se enfocarán en la “Argentina Week”, un encuentro de inversores, banqueros, CEO, empresarios de sectores estratégicos y funcionarios en el que el Gobierno hizo una fuerte apuesta. Comenzará el lunes y se extenderá hasta el jueves, y se desarrollará en el nuevo edificio del JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino.

Antes, el domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar la tumba del Rebe Lubavitch, actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York. El lunes, a las 13 (hora local), disertará en la Universidad Yeshiva, y por la noche participará de la gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El martes por la mañana, ya en el marco de la “Argentina Week”, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y luego dará un discurso en el que inaugurará formalmente el evento.

Organizada por la embajada argentina en Washington, que lidera Alec Oxenford, el JP Morgan, el Bank Of America y Kaszek, la “Argentina Week” combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio en la Argentina.

Tras su discurso, Milei partirá hacia Santiago de Chile para participar el miércoles de la jura de Kast como nuevo presidente. Por la tarde emprenderá el regreso a Buenos Aires tras su gira de seis días.