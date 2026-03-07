El Inter Miami de Messi visita a DC United en busca de otro triunfo en la MLS

Las Garzas salen a escena con el objetivo de volver a sumar de a tres en el torneo norteamericano.

Hoy 13:09

DC United y Inter Miami CF se enfrentarán este sábado desde las 18:30 en el Audi Field, por la tercera jornada de la temporada regular de la Major League Soccer.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo de Lionel Messi dejó atrás la dura derrota en el debut y llega en alza tras una victoria contundente en el clásico, con el objetivo de lograr su segundo triunfo consecutivo en el campeonato.

Las Garzas comenzaron la temporada con una contundente derrota 3-0 frente a Los Angeles FC en California. Sin embargo, el equipo reaccionó rápidamente en el Clásico del Sol ante Orlando City SC.

En ese partido, el conjunto dirigido por Javier Mascherano empezó perdiendo 2-0, pero logró una gran remontada para imponerse 4-2 en el Inter&Co Stadium.

La gran figura fue Messi, que marcó dos goles y lideró la remontada para encaminar el triunfo del equipo de Florida.

Con la mirada también en la Concachampions

Más allá del partido ante DC United, Inter Miami también tiene la atención puesta en la CONCACAF Champions Cup, conocida como Concachampions.

El próximo miércoles disputará la ida de los octavos de final frente a Nashville SC, también en condición de visitante.

En la previa del encuentro, todo el plantel de Inter Miami realizó una visita a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro se dio en el marco de una tradición histórica del deporte estadounidense, ya que el club fue campeón de la MLS en 2025, motivo por el cual fue invitado al evento oficial con el mandatario.

Por su parte, DC United tuvo un inicio irregular en el campeonato. En el debut logró una victoria 1-0 frente a Philadelphia Union, pero luego cayó por el mismo resultado ante Austin FC como visitante.

El conjunto dirigido por René Weiler busca mejorar su rendimiento tras un 2025 muy flojo, temporada en la que terminó último en la Conferencia Este con 26 puntos en 34 partidos.

Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Tadeo Allende; Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kuroka; Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania, Hosel Jihima; Peglow y Tai Baribo. DT: René Weiler.

Inter Miami vs. DC United: datos del partido