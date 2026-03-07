Ingresar
Grabaron el momento justo en que un pequeño avión se estrella contra una casa

La aeronave monomotor habría tenido un problema mecánico por lo que se precipitó a tierra.

Hoy 13:15
Segundos antes de estrellarse

Una avioneta se estrelló este miércoles en un vecindario de Phoenix (Arizona, EE.UU.). 

Los dos ocupantes de la Piper PA-28, un estudiante y un piloto profesional, resultaron heridos, al igual que una persona que se encontraba en su vivienda en el momento del suceso.

El avión dañó levemente dos casas y terminó en el patio trasero de una de ellas.

Poco antes del accidente, la aeronave había presentado fallas mecánicas y se dirigía a un aeropuerto cercano.

