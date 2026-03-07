Coudet recibió una buena noticia pensando en el armado de su River

El entrenador recupera a un jugador clave de cara al partido con Huracán.

Hoy 13:54

A pesar del fin de semana sin fútbol por el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, Eduardo Coudet no le dio descanso al plantel de River Plate. El entrenador decidió mantener la actividad con entrenamientos durante sábado y domingo en el predio de River Camp.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intención del nuevo DT es aprovechar cada jornada de trabajo para levantar el nivel de un equipo golpeado por su flojo presente futbolístico y llegar en mejores condiciones al debut oficial, que será el jueves 12 de marzo ante Huracán en Parque Patricios.

La suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura le dio al flamante cuerpo técnico un margen inesperado para preparar al equipo.

River debía recibir este fin de semana a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, pero la reprogramación del encuentro le permitió a Coudet sumar más prácticas antes de su estreno en el banco millonario.

Con intensidad y sin días libres hasta el partido, el “Chacho” decidió evitar los dobles turnos, pero llegará a su debut con ocho entrenamientos acumulados.

El principal objetivo: recuperar al equipo

Más allá del aspecto táctico y estratégico —una de las características más reconocidas del entrenador— el desafío inmediato será levantar anímicamente a un plantel que llega con la confianza baja.

Como ocurre habitualmente en los cambios de entrenador, los ajustes se irán viendo de manera progresiva. En principio, Coudet planea mantener la base que jugó los últimos partidos, promoviendo al mismo tiempo una competencia interna para elevar los rendimientos individuales.

Por ese motivo, no se espera un cambio drástico en la formación para el partido frente al Globo, sino un once con varios nombres conocidos.

La buena noticia: volvió Juanfer

Una de las novedades positivas de la semana fue la recuperación de Juan Fernando Quintero, quien volvió a entrenarse a la par del grupo tras superar una lesión en el bíceps femoral.

Si bien el colombiano todavía está falto de ritmo, al tratarse de una lesión grado 1, el cuerpo técnico es optimista y confía en que podrá concentrar para el duelo ante Huracán.

El calendario que se le viene a River

El debut de Coudet abrirá un calendario cargado para River, que además del torneo local tendrá competencia internacional en la Copa Sudamericana.

Próximos partidos:

Fecha 10 – Torneo Apertura: Huracán vs. River – Jueves 12 de marzo, 21:30

Huracán vs. River – Jueves 12 de marzo, 21:30 Fecha 11 – Torneo Apertura: River vs. Sarmiento de Junín – Domingo 15 de marzo, 19:45

River vs. Sarmiento de Junín – Domingo 15 de marzo, 19:45 Fecha 12 – Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto vs. River – Domingo 22 de marzo, 17:45

Estudiantes de Río Cuarto vs. River – Domingo 22 de marzo, 17:45 Fecha 13 – Torneo Apertura: River vs. Belgrano – Fin de semana del 5 de abril

River vs. Belgrano – Fin de semana del 5 de abril Copa Sudamericana – Fecha 1: rival a definir – 7 al 9 de abril

rival a definir – 7 al 9 de abril Fecha 14 – Torneo Apertura: Racing Club vs. River – Fin de semana del 12 de abril

Racing Club vs. River – Fin de semana del 12 de abril Copa Sudamericana – Fecha 2: rival a definir – 14 al 16 de abril

rival a definir – 14 al 16 de abril Fecha 15 – Torneo Apertura: River vs. Boca Juniors – Fin de semana del 19 de abril

River vs. Boca Juniors – Fin de semana del 19 de abril Fecha 16 – Torneo Apertura: River vs. Aldosivi – Fin de semana del 26 de abril

River vs. Aldosivi – Fin de semana del 26 de abril Copa Sudamericana – Fecha 3: rival a definir – 28 al 30 de abril

rival a definir – 28 al 30 de abril Fecha 9 (reprogramada) – Torneo Apertura: River vs. Atlético Tucumán – Fin de semana del 3 de mayo

River vs. Atlético Tucumán – Fin de semana del 3 de mayo Copa Sudamericana – Fechas 4, 5 y 6: entre mayo y fines de ese mes.

En caso de avanzar en el torneo local, los octavos de final se disputarán el fin de semana del 10 de mayo, los cuartos entre semana (13/5), las semifinales el 17 de mayo y la final el domingo 24, con sede aún a confirmar.