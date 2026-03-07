Bombazo en la Premier League: una figura del Manchester City se irá libre a mitad de año

El vínculo del jugador con los Ciudadanos vence a mediados de año y no hay tratativas en curso para una renovación.

Hoy 13:54

El ciclo de Bernardo Silva en Manchester City estaría llegando a su final. Según informó el periodista Matteo Moretto, el mediocampista portugués no renovará su contrato y se marchará libre del club inglés a mediados de año.

El futbolista de 31 años, actual capitán y uno de los referentes del equipo dirigido por Pep Guardiola, habría decidido no extender su vínculo con la institución a la que llegó en 2017 y buscará un nuevo destino a partir de junio.

Un final anunciado

Con el ingreso al último semestre de su contrato, los rumores sobre la salida de Silva comenzaron a crecer en Inglaterra y en el resto de Europa.

De acuerdo con la información difundida, no hubo ni habrá negociaciones para una renovación, por lo que su salida del City parece prácticamente definida. Así, se cerraría una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club más dominante de la última década en el fútbol inglés.

La decisión también se da en medio de un proceso de renovación dentro del plantel, en el que ya se produjeron varias salidas importantes.

Un símbolo del ciclo de Guardiola

Silva heredó la cinta de capitán tras las partidas de dos históricos del equipo: Kevin De Bruyne y Kyle Walker, lo que terminó de consolidarlo como uno de los líderes del vestuario.

Actualmente atraviesa su novena temporada en el club, al que llegó a mediados de 2017 procedente del AS Monaco.

Durante su etapa en Manchester disputó 445 partidos, marcó 75 goles y brindó 77 asistencias, además de convertirse en una pieza fundamental del estilo de juego de Guardiola.

Bernardo Silva

Entre los títulos más destacados que conquistó con el City se encuentran seis ediciones de la Premier League y la histórica UEFA Champions League de 2023, entre otros trofeos.

Benfica y Barcelona, atentos

Aunque todavía no hubo un anuncio oficial ni del club ni del jugador, en Europa ya comenzaron las especulaciones sobre su próximo destino.

Uno de los primeros nombres que surgió fue el de Benfica, institución donde el portugués se formó futbolísticamente.

Sin embargo, el conjunto lisboeta no sería el único interesado. FC Barcelona también lo tuvo en su radar en varias oportunidades y podría volver a intentar su fichaje.

De concretarse su salida como agente libre, Bernardo Silva se perfila como uno de los futbolistas más codiciados del próximo mercado de pases europeo