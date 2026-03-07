Ingresar
Voraz incendio arrasó un corralón sobre la Ruta 5 en Caspi Corral y dejó pérdidas totales

El fuego se desató en la mañana de este sábado. Bomberos, policías y vecinos trabajaron en conjunto para controlar las llamas.

Hoy 14:22

Un incendio afectó un corralón ubicado en la localidad de Caspi Corral, sobre la Ruta Provincial N°5, durante la mañana de este sábado. El siniestro generó momentos de preocupación, aunque finalmente no se registraron personas heridas.

Según informó la Subcomisaría de La Invernada Norte, el hecho fue reportado alrededor de las 7 de la mañana mediante un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de fuego en el sector.

De inmediato, una patrulla policial se trasladó al lugar y constató que el incendio se desarrollaba en el corralón “JST Caspi Corral”, propiedad de Angélica Sánchez, vecina de la zona.

Al arribar, los efectivos observaron que vecinos intentaban sofocar las llamas mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

Minutos después se sumaron bomberos voluntarios, personal del Hospital de Bandera Bajada y un camión cisterna de la comisión municipal de Caspi Corral, quienes trabajaron de manera conjunta hasta lograr extinguir el fuego.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, el incendio fue advertido cerca de las 6 de la mañana por una vecina, quien le avisó de lo ocurrido mientras ella se encontraba descansando en su vivienda, ubicada a pocos metros del local.

Tras ser asistida por personal sanitario, se confirmó que Sánchez no presentaba lesiones, al igual que ninguna de las personas que se encontraban en el lugar.

Las autoridades indicaron que el incidente solo provocó daños materiales, mientras continúan las actuaciones para determinar las causas que originaron el incendio.

