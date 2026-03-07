Huracán oficializó a Lucas Blondel y podría debutar nada menos que ante River

El lateral derecho llegó a préstamo desde Boca y ya se sumará a los entrenamientos del Globo. Tras varios meses sin jugar por lesión, su posible estreno sería frente al equipo de Eduardo Coudet.

Hoy 14:42

Huracán hizo oficial la llegada de Lucas Blondel como nuevo refuerzo y el lateral derecho podría tener un debut fuerte: nada menos que frente a River Plate. El defensor firmó su contrato a préstamo hasta fin de año y este fin de semana se pondrá a disposición de Diego Martínez.

El entrenador del Globo fue clave para su llegada, ya que lo dirigió tanto en Tigre como en Boca Juniors y conoce bien su potencial. De hecho, bajo su conducción el lateral mostró su mejor versión durante su etapa en el Matador.

El último partido oficial de Blondel con Boca fue en mayo de 2025 frente a Independiente. Luego sufrió una dura lesión que lo dejó cerca de ocho meses fuera de las canchas y, con los cambios de entrenadores en el Xeneize, terminó perdiendo terreno. En este 2026 apenas sumó algunos minutos en un amistoso ante Olimpia y nunca entró en la consideración del DT Claudio Úbeda.

La posibilidad de llegar a Huracán surgió una vez cerrado el mercado de pases, pero el Globo logró liberar un cupo y concretar la incorporación. Así, el defensor se sumará a los entrenamientos en La Quemita con la intención de recuperar ritmo futbolístico lo antes posible.

Si bien arrastra una larga inactividad, Blondel está habilitado para jugar y podría sumar minutos en la próxima fecha del torneo. En el horizonte aparece el cruce ante River del jueves 12 de marzo, dirigido por Eduardo Coudet, por lo que su estreno con la camiseta del Globo podría darse en un partido de alto voltaje.