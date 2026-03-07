Gol de Garnacho en la sufrida clasificación del Chelsea ante Wrexham por la FA Cup

En el Racecourse Ground, ubicado en Galés, los Blues necesitaron el alargue para sellar el pase a los cuartos de final al imponerse por 4 a 2.

El Chelsea estuvo al borde del abismo, pero finalmente logró imponerse 4-2 ante el Wrexham A.F.C. en el estadio Racecourse Ground por la quinta ronda de la FA Cup. El equipo londinense contó con Alejandro Garnacho como titular y figura, mientras que Enzo Fernández no fue convocado. En uno de los palcos estuvo presente el actor Ryan Reynolds, uno de los propietarios del club galés.

El partido tuvo todos los condimentos de una típica historia de FA Cup. Los Dragones Rojos sorprendieron al ponerse en ventaja y hacer soñar a su gente, que ya venía entusiasmada tras eliminar en la tercera ronda al Nottingham Forest. Sin embargo, cerca del cierre del primer tiempo el Chelsea encontró el empate cuando un disparo de Garnacho terminó en gol en contra tras un desvío de un defensor del Wrexham.

Cuando parecía que el conjunto inglés iba a encaminar el partido, el Wrexham volvió a golpear. A falta de 15 minutos para el final, James Doyle puso nuevamente en ventaja al equipo galés y desató la locura en el estadio, con Reynolds celebrando desde el palco. Pero los Blues reaccionaron y lograron el 2-2 a ocho minutos del cierre gracias a Josh Acheampong, que forzó el alargue.

En el tiempo extra apareció otra vez Garnacho. El argentino aprovechó los espacios que dejó la defensa rival y marcó el 3-2 para el Chelsea, que además jugaba con ventaja numérica tras la expulsión de George Dobson sobre el final del tiempo reglamentario.

El Wrexham no se rindió y hasta llegó a empatarlo, pero el VAR anuló el gol por un fuera de juego milimétrico de Lewis Brunt. Ya sin energías en el conjunto galés, João Pedro selló el 4-2 definitivo, permitiendo que el Chelsea avance de ronda tras una noche que quedará como una de las más dramáticas de esta edición de la FA Cup.