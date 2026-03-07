Ingresar
Manchester City visita a Newcastle en un duelo clave por la FA Cup

Las Urracas y los Ciudadanos se enfrentan este sábado en St. James’ Park en busca de un lugar en los cuartos de final del tradicional torneo inglés.

Hoy 14:17

Este sábado continúa la acción de la FA Cup, con el cruce entre Newcastle United y Manchester City desde las 17 por la Quinta Ronda. El encuentro se disputará en el histórico St. James' Park, donde ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda del torneo más antiguo del fútbol.

El conjunto local llega con confianza tras eliminar en la fase anterior a Aston Villa. Además, las Urracas también vienen de festejar en la Premier League, luego de imponerse por 2-1 frente a Manchester United, resultado que reforzó su buen momento.

Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola también avanzó con autoridad en la copa tras vencer 2-0 a Salford City. En su última presentación por la liga inglesa, el City igualó 2-2 ante Nottingham Forest.

