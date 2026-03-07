Manchester City visita a Newcastle en un duelo clave por la FA Cup

Las Urracas y los Ciudadanos se enfrentan este sábado en St. James’ Park en busca de un lugar en los cuartos de final del tradicional torneo inglés.
Este sábado continúa la acción de la FA Cup, con el cruce entre Newcastle United y Manchester City desde las 17 por la Quinta Ronda. El encuentro se disputará en el histórico St. James' Park, donde ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda del torneo más antiguo del fútbol.
El conjunto local llega con confianza tras eliminar en la fase anterior a Aston Villa. Además, las Urracas también vienen de festejar en la Premier League, luego de imponerse por 2-1 frente a Manchester United, resultado que reforzó su buen momento.
Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola también avanzó con autoridad en la copa tras vencer 2-0 a Salford City. En su última presentación por la liga inglesa, el City igualó 2-2 ante Nottingham Forest.